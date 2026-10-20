Oscarite rahvusvaheliste filmide võistlus püstitas osalejate arvu rekordi

Oscarite parima rahvusvahelise filmi kategooriasse esitati tänavu 105 filmi, mis ületab senise rekordi 12 filmiga. Tegemist on esimese korraga, kui kategooriasse esitatud filmide arv on tõusnud üle saja.

Varasem rekord pärines 2020. aastast, mil kategooriasse esitati 93 filmi. Viimase kolme aasta jooksul oli kategooriasse kvalifitseerunud filmide arv jäänud 80 ja 90 vahele. Tänavuses valikus on esimest korda filmid Küproselt, El Salvadorist ja Rwandast. Kongo Demokraatlik Vabariik osaleb kategoorias esimest korda 29 aasta jooksul ning Sri Lanka 17 aasta jooksul.

Osalejate arvu kasvu mõjutas ka muudatus senistes reeglites. Kui varem sai iga riik esitada kategooriasse ühe filmi, siis tänavu pääsesid konkursile lisaks filmid, mis võitsid peaauhinna Sundance'i, Berliini, Cannes'i, Veneetsia, Toronto ja Busani filmifestivalil. Sundance'i puhul arvestati nii mängufilmi- kui ka dokumentaalfilmi kategooria võitjat.

Ameerika Filmiakadeemia saatis reedel kategoorias hääletamiseks registreerunud liikmetele nimekirjad, jagades nad üheksasse rühma. Iga rühma liikmed peavad hääle arvestamiseks vaatama kõiki neile määratud 11 või 12 filmi.

Filmide jaotamisel arvestati, et igas rühmas oleks eri riikide, keelte ja žanrite esindajaid ning et filmide vaatamisele kuluv aeg oleks rühmade vahel ligikaudu võrdne. Hääletajad võivad vaadata ka teiste rühmade filme, kuid hääle andmiseks peavad nad olema näinud kõiki oma rühmale määratud teoseid.

Väljaanne The Wrap sai enda käsutusse kõigi rühmade nimekirjad. Kuigi mõni nimekirjas olevast 105 filmist võidakse hiljem tunnistada nõuetele mittevastavaks, kattuvad vaatamisülesannete nimekirjad üldjuhul lõpliku kvalifitseerunud filmide valikuga.

Akadeemia liikmed valivad oma 15 lemmikfilmi 11. detsembriks. Lühinimekiri avalikustatakse 15. detsembril.

Eesti esitas Oscarile German Golubi mängufilmi "Meie Erika". Soomet esindab nimekirjas Markus Lehmusruusu "Orav" ja Lätit Viesturs Kairissi "Ulja".

Filmiakadeemia avaldas filmide nimekirja esimest korda tähestikulises järjekorras pealkirjade, mitte päritoluriikide järgi. Muudatus tuleneb sellest, et auhind antakse nüüd ametlikult filmile, mitte selle päritoluriigile, nagu varasematel aastatel.

Parima rahvusvahelise filmi Oscarile esitatud teoste nimekiri:

"Abel" — Elzat Eskendir (Kasahstan)

"Adult Supervision" — Alex Schulman (Rootsi)

"All of a Sudden" — Ryusuke Hamaguchi (Jaapan)

"Angh" — Theja Rio (Toronto rahvusvaheline filmifestival: Platformi auhind)

"Aontas" — Damian McCann (Iirimaa)

"Becoming Human" — Poley Ly (Kambodža)

"Ben'Imana" — Marie Clementine Dusabejambo (Rwanda)

"Broken Vein" — Yannis Economides (Kreeka)

"Child" — Cyrus Neshvad (Luksemburg)

"Chichero" — Aaron Bromley ja Arturo Montenegro (Panama)

"Citizen Osama" — Ahmed Hassouna (Palestiina)

"The Condor Daughter" — Alvaro Olmos Torrico (Boliivia)

"Cordillera de Fuego" — Jayro Bustamante (Guatemala)

"Coward" — Lukas Dhont (Belgia)

"Death Has No Master" — Jorge Thielen Armand (Venezuela)

"Dear Ajayi" — Damilola Orimogunje (Nigeeria)

"The Dreamed Adventure" — Valeska Grisebach (Bulgaaria)

"Dua" — Blerta Basholi (Kosovo)

"Elephants in the Fog" — Abinash Bikram Shah (Nepal)

"En el Camino" — David Pablos (Mehhiko)

"Everytime" — Sandra Wollner (Saksamaa)

"Fantasy" — Kukla (Sloveenia)

"Fatherland" — Pawel Pawlikowski (Poola)

"Filipinana" — Rafael Manuel (Filipiinid)

"First Light" — James J. Robinson (Austraalia)

"Fjord" — Cristian Mungiu (Rumeenia)

"Flood" — Martin Gonda (Slovakkia)

"A Foggy Tale" — Chen Yu-hsun (Taiwan)

"Four Seasons in Java" — Kamila Andini (Indoneesia)

"The Fox King" — Woo Ming Jin (Malaisia)

"Furies" — Rami Kodeih (Liibanon)

"God Will Not Help" — Hana Jusic (Horvaatia)

"Gondhal" — Santosh Davakhar (India)

"The Ground Beneath Our Feet" — Yrsa Roca Fannberg (Island)

"Growth of the Soil" — Hans Petter Moland (Norra)

"Gugu's World" — Allan Deberton (Brasiilia)

"Guria" — Levan Koguashvili (Gruusia)

"Hanging by a Wire" — Mohammed Ali Naqvi (Pakistan)

"Hiedra" — Ana Cristina Barragan (Ecuador)

"Hold Onto Me" — Myrsini Aristidou (Küpros)

"How to Divorce During the War" — Andrius Blazevicius (Leedu)

"If Pigeons Turned to Gold" — Pepa Lubokacki (Tšehhi)

"If We Don't Burn, How Do We Light Up the Night" — Kim Torres (Costa Rica)

"In the Land of Arto" — Tamara Stepanyan (Armeenia)

"Independence: Keeper of the Decree" — Tamir Bat-Ulzii (Mongoolia)

"Kassandra" — Bekzat Pirmatov (Kõrgõzstan)

"La Bola Negra" — Javier Calvo ja Javier Ambrossi (Hispaania)

"Land of Angels" — Babak Khajehpasha (Iraan)

"Like a Limbless Tree" — Tunc Davut (Türgi)

"Liti Liti" — Mamadou Khouma Gueye (Senegal)

"A Loose End" — Daniel Hendler (Uruguay)

"Mabanda" — Kang Quintus (Kamerun)

"Malecon" — Carlos Larrazabal (Kuuba)

"Mārama" — Taratoa Stappard (Uus-Meremaa)

"A Matter of Life and Death" — Anas Ba-Tahaf (Saudi Araabia)

"Melodrama" — Andres Farias (Dominikaani Vabariik)

"The Meltdown" — Manuela Martelli (Tšiili)

"Midday Meal" — Majid Majidi (Busani rahvusvaheline filmifestival: parima filmi auhind)

"Minotaur" — Andrey Zvyagintsev (Prantsusmaa)

"Narciso" — Marcelo Martinessi (Paraguay)

"Night Has Come" — Paolo Tizon (Peruu)

"Nina Roza" — Genevieve Dulude-de Celles (Kanada)

"9 Temples to Heaven" — Sompot Chidgasornpongse (Tai)

"No Paradise If You Are Killed by a Woman" — Halkawt Mustafa (Iraak)

"Once Upon a Time in the Middle East" — Wen Muye (Hiina)

"One Woman One Bra" — Vincho Nchogu (Keenia)

"The Other Side of the Sun" — Tawfik Sabouni (Süüria)

"Our Erika" — German Golub (Eesti)

"Paikar" — Dawood Hilmandi (Madalmaad)

"Possible Love" — Lee Chang-dong (Lõuna-Korea)

"Rains Over Babel" — Gala del Sol (Colombia)

"Rehearsals for a Revolution" — Pegah Ahangarani (Ühendkuningriik)

"Riverstone" — Lalith Rathnayake (Sri Lanka)

"Roid" — Mejbaur Rahman Sumon (Bangladesh)

"Roqia" — Yanis Koussim (Alžeeria)

"Rose" — Markus Schleinzer (Austria)

"Rumba Royale" — Yohane Dean Lengol ja Hamed Mobasser (Kongo Demokraatlik Vabariik)

"The Scent of Things Remembered" — Antonio Ferreira (Portugal)

"17" — Kosara Mitic (Põhja-Makedoonia)

"Shame and Money" — Visar Morina (Sundance'i filmifestival: maailma kino parima mängufilmi peaauhind)

"Silent Friend" — Ildiko Enyedi (Ungari)

"Sink" — Zain Duraie (Jordaania)

"Sons of the Neon Night" — Juno Mak (Hongkong)

"Soumsoum, the Night of the Stars" — Mahamat-Saleh Haroun (Tšaad)

"The Spiral" — Paolo Stippoli (Itaalia)

"Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor" — Nguyen Phan Quang Bihn (Vietnam)

"The Squirrel" — Markus Lehmusruusu (Soome)

"A State Film" — Roland Sejko (Albaania)

"Strawberries" — Laila Marrakchi (Maroko)

"The Stories" — Abu Bakr Shawky (Egiptus)

"Taghiyev: School" — Zaur Gasimli (Aserbaidžaan)

"Tell Me Everything" — Moshe Rosenthal (Iisrael)

"To Hold a Mountain" — Biljana Tutorov ja Petar Glomazic (Montenegro)

"Traces" — Alisa Kovalenko (Ukraina)

"Ulya" — Viesturs Kairiss (Läti)

"Variations on a Theme" — Devon Delmar ja Jason Jacobs (Lõuna-Aafrika Vabariik)

"Vertices" — Arturo Lopez Rodas (El Salvador)

"The Virgin of the Quarry Lake" — Laura Casabe (Argentina)

"Wanderlust" — Nenad Pavlovic (Serbia)

"We Are All Strangers" — Anthony Chen (Singapur)

"Who Is Still Alive" — Nicolas Wadimoff (Šveits)

"The Widower" — Hari Secic (Bosnia ja Hertsegoviina)

"Woman Unknown" — May el-Toukhy (Taani)

"Yellow Letters" — Ilker Çatak (Berliini rahvusvaheline filmifestival: Kuldkaru)

"Żejtune" — Alex Camilleri (Malta)