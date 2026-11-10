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"Juhani evangeeliumi" uues tiraažis on Viidingu kirjade asemel tühjad lehed

kultuur
Mihkel Muti raamat „Juhani evangeelium”
Mihkel Muti raamat „Juhani evangeelium” Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
kultuur

Kirjanik Mihkel Mutt andis teada, et Juhan Viidingu elulooraamatu "Juhani evangeelium" uues trükis on Viidingu hüvastijätukirjad asendatud tühjade lehtedega.

Kirjanik teatas ühismeedias, et lähipäevil peaks poodidesse jõudma "Juhani evangeeliumi" uus tiraaž. Kuna Juhan Viidingu pärijad nõudsid Mutilt, et viimane eemaldaks raamatust Viidingu hüvastijätukirjad, on uutes raamatutes kirjad asendatud tühjade lehekülgedega.

"Igaüks, kes raamatutootmise köögipoolega kokku puutunud, teab, et niisugune eemaldamine on keeruline. Ei saa lihtsalt kõike ettepoole tõsta (mille tagajärjel oleks raamat tulnud kaks lk lühem). Ümber tuleb teha tervete poognate kaupa. Ja igal lehel on tekst ju mõlemal poolel. Midagi tulnuks kirjade asemele panna. Mida? Foto? Ikoon? Otsustasin, et olgu püha vaikus, st tühi valge leht. Äärmine minimalism on Juhan Viidingu lõpuaastate vaimuga igati kooskõlas," selgitas Mutt.

Mutt kirjutas ka, et enne kui temani jõudis pärijate nõue kirjad – ja seega ka esimese trüki raamatud – müügilt eemaldada, oli esialgsel kujul teine trükk praktiliselt valmis saanud. Et valmis raamatuid mitte makulatuuri saata, lõigati kirjadega leheküljed välja ja kleebiti tühjad lehed asemel.

"Nii et raamatust on kolm varianti: koos kirjadega, ilma kirjadeta, aga trükitud, ja kolmas, mille siseserva juures võib tähelepanelikul vaatlemisel avastada liimimisjälje," lausus Mutt.

20. oktoobril teatas Mihkel Mutt, et ta sai advokaadibüroolt nõudekirja, milles nõutakse Juhan Viidingust kirjutatud elulooraamatu "Juhani evangeelium" viivitamatut müügilt eemaldamist, kuna kirjanik avaldas Viidingu hüvastijätukirja pärijate loata.

Muti sõnul oli ta veendunud, et Viidingu lahkumiskirja puhul on tegemist isikuandmete kaitse seadusega, kuid ekspertide sõnul liigituvad ka need autoriõigustega kaitstud teoste alla.

Toimetaja: Karmen Rebane

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