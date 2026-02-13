X!

Galerii: Marita Liivak avas Pärnus näituse "Sisekaemuste privileeg"

Kunst
Marita Liivaku näitus
Kunst

Kolmapäeval avati Pärnu Linnagalerii kunstnike majas Marita Liivaku uus näitus "Sisekaemuste privileeg". Näitus koondab Brüsselis Wielsi residentuuris valminud maale, mis jälgivad kohanemist ja turvatunde otsimist uues vaimses ning füüsilises ruumis.

Liivakult, keda on seni sageli seostatud aktimaalidega, võib vaataja esmapilgul eeldada füüsilist intiimsust. Ometi nihutavad näituse tööd intiimsuse tähendust varasemast erinevale pinnasele. Stseenide intiimsus on pigem vaimne ja emotsionaalne.

"Otsisin tõendeid turvatundest enda ümber nii kodus kui ka avalikus ruumis. Märgatud hetked rahust ja hoitusest salvestasin esmalt fotole ning seejärel kandsin hoolika täpsusega lõuendile," kirjeldas Liivak uute tööde sündi.

Lisaks muudab näituse eriliseks erinevate visuaalsete stiilide dialoog. "Näitusel kohtuvad esmakordselt ekspressionistlikud maalid realistliku dokumentalismiga. Olen varem oma kahe stiili lahknemisega olnud konfliktis, kuid nüüd olen leidnud tee selleni, et nad võivad teineteist hoopis toetada ja astuda dialoogi, jagades ka vaatajale lugusid erinevatest vaatenurkadest," selgitas kunstnik.

Näitus on avatud 7. märtsini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

