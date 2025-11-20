X!

Wielsi residentuuriprogrammi Brüsselisse valiti Tõnis Jürgens

Tõnis Jürgens
Tõnis Jürgens Autor/allikas: Tõnis Jürgens
2026. aastal asub Wielsi residentuurprogrammis Brüsselis tööle Eesti kunstnik Tõnis Jürgens.

Tõnis Jürgens on kunstnik, kirjutaja ja kinoprojektsionist, kes töötab peamiselt filmi, video ja installatsiooni meediumis. Tema videoteostes lõimuvad esseistika ja arhiivimaterjalide uuskasutamine ning tihti laiendavad neid stsenograafilised ruumiinstallatsioonid.

Wielsi žürii sõnul mõjub Tõnis Jürgensi looming ühtaegu uurimuslikult ja õpetlikult, olles korraga täpne ja õhuline, kehaline ja mõtteline.

"Tema käsitlusviisid teemadel nagu uneseire, privaatsus, taju ja liikumine, andmekontroll ning tehnoloogiliste arengute kiirenemine, äratasid meis tugeva huvi tema praktika vastu. Usume, et Jürgensi uurimistöö, mis põimib bioloogilise ja tehnoloogilise keha ning nende funktsioonid filmi ja performance'i kaudu, saab veelgi enam areneda tänu olemasolevatele ja potentsiaalsetele koostöödele Brüsseli kunstiväljal," kommenteeris žürii.

Wielsi rahvusvaheline residentuuriprogramm on mõeldud kaasaegsetele kunstnikele üle maailma, pakkudes professionaalset töökeskkonda ning võimalust osaleda kunstilises ja teoreetilises dialoogis. Kuue kuu jooksul on residentidel kasutada isiklik ateljee, võimalus saada iganädalaselt individuaalset tagasisidet ning osaleda näitustel ja kunstisündmustel Belgias ning naaberriikides. Samuti korraldatakse ettekandeõhtuid, kus on võimalik esitleda oma loomingut ning tutvuda kaasresidentide projektidega.

Wielsi residentuuriprogrammis on eelnevalt osalenud Paul Kuimet, Jaanus Samma, Anna Škodenko, Tõnis Saadoja, Tanja Muravskaja, Anu Vahtra, Eva Mustonen, Ingel Vaikla, Krista Mölder, Sandra Kosorotova, Hedi Jaansoo, Laivi Suurväli, Ruudu Ulas ja Marita Liivak. Aastatel 2017–2023 tegi Wiels koostööd Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega. Alates 2024. aastast on Eesti partneriks Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK).

Residentuur toimub 7. jaanuarist kuni 30. juunini 2026.

Toimetaja: Karmen Rebane

14:49

