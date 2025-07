Galerii: Sandra Ernits ja Tõnis Jürgens avasid paarisnäituse "Tuuleviit"

Sandra Ernits ja Tõnis Jürgens avasid 18. juulil Tallinna Linnagaleriis paarisnäituse "Tuuleviit". Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näitusel on eksponeeritud uued, kunstnike dialoogist sündinud installatsioonid ning foto- ja filmiteosed. Kunstnikud uurivad meeltega tajutavat kogemust ja intuitiivset kunstiloomingut.

Koos on Ernits ja Jürgens Linnagaleriisse loonud lavastusliku ruumi, mis moondub lävepakust lõpusopini samm-sammult abstraktsemaks. Selgelt äratuntavad esemed, nagu plekk-katus, antennid, tomatitaimed, pandlad või kaitsmed, annavad teed uutele hübriidsetele või lihtsustatud vormidele. Õhus on turvalisuse, tugevuse ja selge suhtluse küsimused.

Kolmepoolsest põrgatamisest sündinud pealkiri "Tuuleviit" võibki tähistada nii heli, aega kui ka suunda ja see mitmemõõtmelisus peegeldub näituses eneses. Hoolimata püüdlusest selguse, kerguse ja tasakaalu suunas, on kasutada ainult püsimatud materjalid ja arusaamad. Kuju ei taha jääda vormi, aeg ei püsi paigal.

"Kujundlikult võiks sellest näitusest mõelda kui taevatrepist või unistuste kasvulavast. Külastajatena astume kõigepealt linnatänavalt üles katustele, siis edasi pilvede vahele ja lõpuks vaatame kõigele ülevalt alla," kõneles näituse kuraator Siim Preiman.

"Kui väga lähedalt on kõik lihtsalt ruum ja elekter, siis kas näib see samamoodi ka ülevalt? Kui antenn saaks vabalt kasvada, kas sirutaks ka see tomatitaime moodi vingerdades aina signaali suunas?"

Sandra Ernits on installatsioonikunstnik ja skulptor. Oma loomingus huvitub ta majanduslikest, poliitilistest ja kultuurilistest struktuuridest ning psühholoogilistest fenomenidest ja protsessidest, ulmest ja utoopiatest. Teoste loomisel peab ta oluliseks materjalide päritolu ja koostist, kasutades tihti ülejääke, osutades sellega (loome)protsessile kui konseptualiseerimise vahendile.

Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias installatsiooni ja skulptuuri (BA) ning kaasaegset kunsti (MA). Aastal 2024 pälvis ta noore skulptori preemia.

Tõnis Jürgens on Tallinnas tegutsev kunstnik, kirjutaja ja kinoprojektsionist. Ta töötab peamiselt filmi ja installatsiooni meediumis. Tema videoteostes lõimuvad esseistika, poeetiline lünklikkus ja arhiivimaterjalide uuskasutamine, sageli laiendavad neid stsenograafilised ruumiinstallatsioonid. Teda huvitavad une ja igapäevaelu mõõtmise või mõõtmatuse seosed. Ta on õppinud kultuuriteaduse eriala Tallinna Ülikoolis ja uusmeedia õppetoolis Eesti Kunstiakadeemias, veetnud aasta vahetusõpingul Praha Kunsti, Arhitektuuri ja Disaini Akadeemia fotostuudios. Praegu on ta doktorant ja külalislektor Eesti Kunstiakadeemias.

Näitus on avatud 28. septembrini.