Galerii: Alexei Gordin avas Tallinna Linnagaleriis isikunäituse

Alexei Gordin avas Tallinna Linnagaleriis isikunäituse

Kunst
Alexei Gordini isikunäitus „See kaunis maa" Tallinna Linnagaleriis
Alexei Gordin avas Tallinna Linnagaleriis isikunäitus "See kaunis maa", mis keskendub kunstniku Instagrami lugudele ehk telefonipiltidele, mis ilmuvad ja kaovad pideva vooluna, on kõigile kättesaadavad, ei küsi sissepääsupiletit muuseumisse ega renditasu galeriipinna eest.

Alexei Gordini omaksvõetud ja lahtiseletatud kunstnikukuvand toetub ennekõike tema groteskist ja naljasegusest kriitilisusest läbiimbunud maaliloomingule.

Kunstniku elu- ja kunstitunnetusest terviklikuma pildi saamiseks on näitusel valik tema arvukatest sotsiaalmeediapostitustest, kus telefoniklõpsude ja videoklippide kaudu avanevad harmooniat, ilu ja tasakaalu täis maailmad.

Näitus keskendub Alexei Instagrami lugudele, tänapäeval miljonite harrastatavaile telefonipiltidele, mis ilmuvad ja kaovad pideva vooluna, on kättesaadavad kõigile, ei küsi sissepääsupiletit muuseumisse ega renditasu galeriipinna eest.

Tema tuhandetest klõpsudest, mis püüavad kinni argipäeva siivsaid ja vähem siivsaid hetki, leiab üllatavalt kauneid jäädvustusi. Need on treenitud silmaga vaimustumisvõimelise inimese tehtud, valdavalt loodus- ja linnavaated, kohalikud või reisidel jäädvustatud.

Kui jätta välja inimese rajatud ehitiste ja interjööride mälu, lagunemist ja rääma saatvad grafititekstid, pole neis groteski ega irooniat, küll aga värvi, valguse ja kujundite ilu, esteetikat, mida pole välja toonud kriitika ega rõhutanud ka kunstnik ise. Ennast kunstimaailmas kehtestada püüdmata õpetavad need fotoklõpsud armastama elu, mille me iseennast ja teisi kritiseerides silmist kaotame.

Alexei Gordin (snd 1989) on peamiselt tuntud maalijana, kuid tegeleb ka foto-, video- ja etenduskunstiga. Oma loomingus näitab ta musta huumori abil (kunsti)maailma absurdsust ja inimeste võõrandumist, käsitledes ühtlasi ebavõrdsuse ja marginaliseerunud ühiskonnagruppide probleeme.

Toimetaja: Annika Remmel

