HÕFF-il saab näha värsket Eesti ulmet ja õudust

Juba viiendat korda esitleb Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival noori eesti žanrifilmide autoreid. Nelja autori lühifilmid – ulmest folkloorihorrorini – jõuavad vaatajate ette kogumikus "Õudne Eesti", kolme linateose puhul on tegu esilinastusega.

"Terroriseerivad tiivulised" on Matiias Viiking Ojaveski humoorikas õudusmokumentaal, mis räägib Ringvarist, kes usub, et maailma võtavad üle kajakad.

Samanimelisest tudengifilmist välja kasvanud lugu, milles uuritakse, kust tulid kajakad ja mida nad plaanivad, tõukub 1990ndate alguse ETV teledokumentalistikast. Tegu on autori esimese iseseisva lavastajatööga pärast Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi lõpetamist stsenaristina.

Mis juhtub, kui segada kokku mokumentaal ja B-film? Juhtub "Dead of the Dead" – sürreaalne exploitation B-õudus, kus hägustub piir reaalsuse ja fiktsiooni vahel. Varem HÕFFil linastunud natsizombifilmide "Reich of the Dead" ja "Reich of the Reich" järjeosa režissööriks on üks Imelike filmide festivali korraldajaid Julius Kits.

Ulmefilmis "Ikaros" naaseb kosmoselaeva meeskond 2084. aastal järjekordselt väärisgaasi hankimise missioonilt, kui neid tabavad tehnilised rikked ja üks astronautidest ei pääse enam tagasi laeva. Režissöör Martin Koldits õpib BFMis filmikunsti erialal.

PÖFF Shortsil on juba esilinastunud Anna Veismani folklooriõudus "Metsasilmad" – 18. sajandi Eesti külas ei tea Elo, keda tal tegelikult karta tuleks – metsavaime või külaelanikke. Ka siin on tegu autori esimese iseseisva filmiga pärast BFMi audiovisuaalse meedia eriala lõpetamist 2025. aastal.

Kõik "Õudse Eesti" programmi kuuluvad tööd hakkavad kandideerima ka parima Eesti lühikese žanrifilmi auhinnale. Konkursi võitja valib traditsiooniliselt välja Haapsalu noortest koosnev žürii, kuhu tänavu kuuluvad Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Oskar Kariste, Renate Karm, Patrik Rainer Kaljula, Liisa Väli ja Hardi Vinkelberg.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 30. aprillist 2. maini.