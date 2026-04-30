Galerii: Haapsalus algas 21. õudus- ja fantaasiafilmide festival

Haapsalu on taas täitunud zombie'de ja teiste hirmutavate tegelastega, sest algab Baltikumi suurim õudus- ja fantaasiafilmide festival HÕFF.

Festivali avab Soome režissööri Hanna Bergholmi õuduspõnevik "Öölaps". Kokku on festivali kavas 35 täispikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi 25 riigist. Lisaks mitu lühifilmide kogumikku ja hulk eriüritusi.

"Filmiprogrammi koostaja ja juhina ei meeldi mulle kunagi ühte filmi teistest esile tuua. Kes tahab Eesti žanrifilmil HÕFF-il esimest korda näha enne teisi, see vaatab lühifilme. Näiteks näeb kassetis "Õudne Eesti" nelja uut filmi," sõnas HÕFF-i pealik Helmut Jänes.

"Kui rääkida rahvusvahelistest filmidest, siis teatrisaali programm on väga tugev. Neid filme näidatakse rahvusvahelistel festivalidel ja mitte ainult žanrifilmide festivalil, vaid suurtel festivalidel," lisas Jänes.

Esimest korda maailmas jõuavad just Haapsalus publiku ette Briti lühiõudusfilm "Nälg kuuvalguses" ja Saksa lühiõuduspõnevik "Vaim", mõlemad autorid tulevad ka Haapsallu kohale.

"Meie slogan on, et "ära karda". Tulge kinno. Õudusfilmid ei ole hirmsad. Kui nad on hirmsad, ärge tulge neid vaatama, vaadake fantaasiafilme. Õudusfilmid on head filmid, kui nad on hästi tehtud, see ongi kõik," märkis Jänes.

Tänasel avatseremoonial anti üle ka HÕFF-i elutööpreemia, mille pälvis Eesti esimene kaskadöör Aldo Tammsaar eesti kaskadöörlusele aluse panemise eest.

"Kui mulle öeldi, et kaskadööritöö eest antakse mulle auhind, siis olin ma isegi natuke imestunud. Kui inimesele antakse elutööpreemia õudusfilmide festivalil, siis igaüks võib mõelda, kui õudne see võib olla," muigas Tammsaar.

Tänavu 75-aastaseks saav Tammsaar oli Nõukogude Liidu parimaid trikimeistreid, kes aastatel 1978–1994 osales ligemale 200 filmis. Lisaks on tema käe all õppinud mitmed tänapäeva suurfilme tegevad kaskadöörid.

"Kaskadööri töölt läksin pensionile juba 1994. aastal, tervisilikel põhjustel. Õpilased töötavad Hollywoodis edasi. Aga need filmid, need paarsada filmi, kus mina olen osalenud, ma ei tea, kas need ka saadaval on. Tunnistan ausalt et ma ei ole suurt osa neist näinud, ja võibolla ei tahakski vaadata," lisas elutööpreemia laureaat.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival kestab tänasest laupäevani.