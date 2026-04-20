HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

Aldo Tammsaar filmi „Surma koordinaadid” võtetel 1985. aastal. Autor/allikas: PÖFF
Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival annab elutööauhinna kaskadöör Aldo Tammsaarele eesti kaskadöörlusele aluse panemise eest.

Aastatel 1978–1994 esimese eestlasena elukutselise kaskadöörina tegutsenud Tammsaar oli Nõukogude Liidu parimaid trikimeistreid – ta kuulus kuueliikmelisse kaskadööride truppi, mis teenindas kõiki oma aja olulisemaid seiklus- ja põnevusfilme.

1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses tegi ta karjääri ka Soomes – selle tipuks oli Pekka Parikka suurejooneline sõjafilm "Talvesõda", mille trikid ta lavastas.

Kokku on ta osalenud ligemale 200 filmis, mille hulka kuuluvad näiteks "Ballaad vaprast rüütlist Ivanhoest", "Must Nool", "Mees Kaputsiinide bulvarilt", "Metskannikesed", "Variant Zombie", "Arabella, mereröövli tütar", "Sõrmus Amsterdamist", "Surma koordinaadid", "Hundiseaduse aegu", "Madude oru needus", "Veltveebel Körmy ja marssali kepp", "Kuupaistesonaat 2" ja "Viimsel piiril".

Lisaks ise trikitamisele on vastne laureaat seda ka teistele õpetanud. Just tema õpilaseks peab end Eesti trikimeistrite praegune esinumber Enar Tarmo, kes õppis aastatel 1993–1994 Turu kunsti- ja meediakooli kaskadööride kursusel, mille üheks juhendajaks oli ka Tammsaar. Mitmed tema käe all õppinud soomlased tegutsevad nüüdseks Hollywoodis.

8. septembril 75-aastaseks saav Tammsaar on endine tippviievõistleja. 1992. aastal asutas ta filmileviga tegeleva aktsiaseltsi MPDE, mis tõi ametlikult Eestisse esimesed Hollywoodi filmid. 2001. aastal ehitas ta Tallinna esimese ja pikka aega ainsa kobarkino.

Ühtlasi võib teda nimetada ka Eesti esimese õudusfilmide minifestivali korraldajaks – just tema vahendusel jõudsid 27. septembril 1993. aastal Tallinna kino Eha ekraanile Helsingi filmifestivalil "Armastus ja anarhia" ära keelatud linateosed, Jörg Buttgereiti "Nekromantik" ja "Nekromantik 2" ning Abel Ferrara "Driller Killer".

HÕFF-i elutööauhinna saab Tammsaar kätte festivali avatseremoonial, mis leiab aset 30. aprillil kell 18 Haapsalu kultuurikeskuses. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 30. aprillist 2. maini. 

