Mart Sander esitleb HÕFF-il oma uusi lühifilme

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil toimub Mart Sandri värskete lühifilmide erilinastus, samuti saab näha avatseremoonial tehisaru abil taastatud Georges Mélièsi maailma esimeseks õudusfilmiks peetavat "Saatana lossi", millele on Mart Sander kirjutanud värske muusika.

"Saatan loss" tähistab tänavu 130. sünnipäeva, sel puhul taastas Mart Sander neljaminutilise filmi tehisaru abiga, lisades värvid, puuduvad kaadrid ja isegi kaotsi läinud lõpu. Filmile kirjutatud uut muusikat esitab avatseremoonial pianist Stefan Ilves.

"Mélièsi filmid on mind alati inspireerinud – juba 20 aastat tagasi pidasime Tiina Lokiga plaani kirjutada neile uus muusika ja näidata neid PÖFFil elava orkestri saatel. Nii uhkelt see veel käima ei ole läinud, aga see, et noor virtuoos Stefan Ilves neist ühe muusika esimest korda maailmas Haapsalus ette kannab, pole teps mitte vähem põnev," ütles Sander.

Sanderi enda uuem filmilooming jõuab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali publiku ette traditsioonilisel Dr Sanderi õuduste tunni seansil, kus on kavas ka kaks esilinastust: 9-minutiline "Circus Macabre" ja 61-minutiline "Roosivõti".

Esimene on AI-animatsiooni abil loodud filosoofiline katastroofimärul ja teine Sanderi menuka teatritüki filmiversioon – põnevik, milles ekstsentriline krahvinna nõustub andma intervjuu kahtlasevõitu ajakirjanikule, äratades ellu mineviku varjud.

Lisaks saab näha üheminutilist õudusfilmi "The Killing Art" ja juba tähelepanu pälvinud AI-dokumentaali "Tallinn leekides", kus pannakse elama vanad fotod 1944. aasta Tallinna märtsipommitamisest. Autor lubab ka viimase hetke üllatust ehk filmi, mis valmib tõenäoliselt alles tund aega enne esilinastust.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 30. aprillist 2. maini, kogu kava kuulutab HÕFF välja 8. aprillil.