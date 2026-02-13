X!

HÕFF avalikustas esimesed filmid tänavusest programmist

"Liha tapab" Autor/allikas: Kaader filmist
Aprilli viimastel ja mai esimestel päevadel toimuv Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival avalikustas kaks esimest filmi, mis tänavu festivali kavasse kuuluvad.

Arstiks õppiv noormees võtab hooldada koomas mehe ja avastab saladuse, mis kardab päevavalgust. Psühholoog ohverdab silmad, et päästa oma poeg. Paar kolib maale, otsides uut algust, kuid salapärane peegel pöörab kõik pahupidi. Loomingulises kriisis vaevlev muusik leiab inspiratsiooni põrgulikust hambavalust.

Neli eraldiseisvat, kuid omavahel põimunud ja tänapäeva toodud lugu, mis on vähem või rohkem inspireeritud Hans Christian Anderseni muinasjuttudest "Surnu", "Lugu ühest emast", "Lumekuninganna" ja "Tädi Hambavalu", saavad kokku õudusantoloogiafilmis "Toredad inimesed" ("Yndige Mennesker").

"Toredad inimesed" Autor/allikas: Kaader filmist

Just lastemuinasjuttude järgi tuntud kirjaniku loomingu tumedam pool oli see, mis ajendas Taani lavastajaid Anders Joni, Michael Kunovit, Kasper Juhli ja Michael Pandurot sellesse sukelduma ja sealt välja otsima süngeid motiive, millele on nende arvates vähe tähelepanu pööratud. "Mitte kõik muinasjutud ei lõpe õnnelikult," on eelmise aasta lõpus Taanis ekraanidele jõudnud filmi reklaamlause.

Seanss on pühendatud suure muinasjutumeistri 220. sünni- ja 150. surma-aastapäevale, mida mullu laialdaselt tähistati.

Teise tänavuse filmina kuulutas Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival välja Martijn Smitsi "Liha tapab" ("Meat Kills"). Hollandi kõigi aegade veriseimaks õudusfilmiks nimetatud linateoses tungivad loomade õiguste eest võitlevad aktivistid seafarmi, et sead vabastada, kuid kohtavad ootamatut vastupanu. Film esilinastus mainekal Austini fantaasiafilmide festivalil.

21. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 30. aprillist 2. maini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

MUUSEUMID

