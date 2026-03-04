X!

HÕFF kuulutas välja õudusjuttude võistluse

Film
Hirmujuttude ettelugemine 2023. aastal Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil
Hirmujuttude ettelugemine 2023. aastal Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil Autor/allikas: Karolin Linamäe
Film

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival selgitab taas välja kõige hirmsamad õpilaste jutud. Üle-eestilisele konkursile oodatakse 1.–12. klassi õpilaste kuni 2500-tähemärgilisi jutte, mis võivad olla välja mõeldud, tõestisündinud või pärimuslikud.

Eraldi selgitatakse välja parim Haapsalu või Läänemaa õpilase kirjutatud jutt ja parim Haapsalu- või Läänemaa-aineline jutt. Žüriisse kuuluvad rahvaluuleuurija Eda Kalmre, Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa, taskuhäälingu "Tumedad tunnid" eestvedaja Priit Öövel ja kultuurikriitik Anne Vetik.

Lisaks salvestab parimad jutud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil toimuval avalikul lindistusel taskuhääling "Tumedad tunnid", need avaldatakse HÕFFi koduleheküljel ja parimad Haapsalu jutud ilmuvad ajalehes Lääne Elu. Kõik lood arhiveeritakse Eesti kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivis ja osa avaldatakse muuseumi väljaandes.

Võistlus kestab kuni 9. aprillini, võitjad kuulutab HÕFF välja 27. aprillil.

Mullu toimus HÕFFil põnevusjuttude võistlus, mille võitis Tallinna 32. keskkooli õpilane Kirke Sammet jutu "Lugu mehest, kes mind lendama õpetas" eest. Kokku laekus konkursile 236 põnevusjuttu kogu Eestist, kõige noorem osaleja oli 7-, kõige vanem 19-aastane.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 30. aprillist 2. maini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

09:54

Katariina Aule "Leivalaul" valiti Tampere lühifilmifestivali programmi

09:49

Tõnu Õnnepalu avaldas uue romaani "Tööpäev"

09:46

HÕFF kuulutas välja õudusjuttude võistluse

09:34

Otse: Eesti muusikaturu fookuspäev

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

03.03

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

03.03

Sandra Jõgeva: kunstivaldkond on tarbetut bürokraatiat täis

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Suursild & Ingolfsson duo: meid inspireerib hea muusika regulaarne kuulamine-analüüsimine

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

03.03

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas

03.03

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

02.03

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

27.02

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

03.03

Sandra Jõgeva: kunstivaldkond on tarbetut bürokraatiat täis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo