HÕFF kuulutas välja õudusjuttude võistluse

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival selgitab taas välja kõige hirmsamad õpilaste jutud. Üle-eestilisele konkursile oodatakse 1.–12. klassi õpilaste kuni 2500-tähemärgilisi jutte, mis võivad olla välja mõeldud, tõestisündinud või pärimuslikud.

Eraldi selgitatakse välja parim Haapsalu või Läänemaa õpilase kirjutatud jutt ja parim Haapsalu- või Läänemaa-aineline jutt. Žüriisse kuuluvad rahvaluuleuurija Eda Kalmre, Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa, taskuhäälingu "Tumedad tunnid" eestvedaja Priit Öövel ja kultuurikriitik Anne Vetik.

Lisaks salvestab parimad jutud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil toimuval avalikul lindistusel taskuhääling "Tumedad tunnid", need avaldatakse HÕFFi koduleheküljel ja parimad Haapsalu jutud ilmuvad ajalehes Lääne Elu. Kõik lood arhiveeritakse Eesti kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivis ja osa avaldatakse muuseumi väljaandes.

Võistlus kestab kuni 9. aprillini, võitjad kuulutab HÕFF välja 27. aprillil.

Mullu toimus HÕFFil põnevusjuttude võistlus, mille võitis Tallinna 32. keskkooli õpilane Kirke Sammet jutu "Lugu mehest, kes mind lendama õpetas" eest. Kokku laekus konkursile 236 põnevusjuttu kogu Eestist, kõige noorem osaleja oli 7-, kõige vanem 19-aastane.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 30. aprillist 2. maini.