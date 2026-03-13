HÕFF-i avab värske Soome õuduspõnevik

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avab sel aastal Soome režissööri Hanna Bergholmi õuduspõnevik emadusest, kus astus keskses rollis üles ka Harry Potteri filmidest tuntuks saanud Rupert Grint.

Mees ja naine kolivad keset metsa asuvasse majja. Varsti sünnib neile poeg – ja täiuslikust elust looduse rüpes saab õudusunenägu. Soome režissööri Hanna Bergholmi psühholoogiline õuduspõnevik "Öölaps" käsitleb emaduse ja lapsevanemaks olemisega seotud tundeid ja läbielamisi viisil, mida pole varem ekraanil nähtud.

Peaosi mängivad "Kupees nr 6" oma rahvusvahelist karjääri alustanud Seidi Haarla ning "Harry Potteri" filmide Ron Weasley ehk Rupert Grint.

Soome ja Eesti kinodesse jõuab rahvusvahelise levi alguses olev "Öölaps" alles sügisel, film esilinastub Berliini filmifestivalil.

Linastus on osa Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avatseremooniast, mis toimub 30. aprillil kell 18 Haapsalu kultuurikeskuses, õhtut juhib Mart Sander.

Kogu HÕFF-i kava kuulutatakse välja 8. aprillil. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 30. aprillist 2. maini.