Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

Kruiisifestival Close-Up Båten 2026 Paavli kultuurivabrikus
Sel nädalavahetusel vallutas Paavli Kultuurivabriku tuhatkond punkmuusika fänni, kes saabusid Tallinna festivali Close-Up Båteni raames.

Kontserdikülastajad jõudsid Eestisse laupäeval Stockholmist väljunud kruiisilaevaga ning veetsid päeva Tallinnas, enne õhtust tagasisõitu Rootsi.

Close-Up Båten on omanäoline kruiisifestival, kus tihe kontserdiprogramm saab alguse juba merel. Paavli Kultuurivabrikus toimunud kontserdil astusid üles Eesti punklegendid J.M.K.E. ning Rootsi bändid Världen Brinner ja Småjävlafötter.

Festival tõi Põhja-Tallinnasse märkimisväärse hulga punkmuusika austajaid nii Rootsist kui ka Eestist ning muutis Paavli Kultuurivabriku üheks päevaks rahvusvahelise punkkogukonna kohtumispaigaks.

Festivali eestvedajaks on Rootsi raskemuusika väljaande Close-Up Magazine asutaja Robban Becirovic, kes on aastate jooksul korraldanud hulgaliselt kontserte ja festivale üle Skandinaavia. Eestis toimus festival juba kolmandat aastat järjest. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

