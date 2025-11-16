PÖFF Shorts kuulutas välja võidufilmid

Parima animafilmi tiitli sai Alice Eça Guimarãese "Sest täna on laupäev", parimaks lühifilmiks valiti Zsuzsanna Konradi "Midagi metsikut" ning rahvusliku võitluse võitis Elisabeth Kužovniku "Stiina". Lisaks 1000-eurostele preemiatele pälvisid kõik kolm filmi nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile.

"Kõrgetasemeline traditsiooniline jutustamisviis kasutab huumorit, et muuta film kättesaadavaks kõigile vaatajatele, ning ületab piire oma riskivalmidusega. Film esitab ajaloolisi ja religioosseid ideid viisil, mis paneb sind uskuma loo ja tegelaste olukorra reaalsust," kommenteeris žürii Ungarist tulnud parimat lühifilmi.

Sebastian Talmari lavastatud auhinnatseremoonia tegi Krulli kvartali parklamajas humoorika kummarduse tänavakaklustele ja filmitööstusele.

Rollides tegid kaasa Alexander Semenov, Armin Pajula, Erko Sild, Getriin Kotsar, Jonathan Peterson, Luisa Lõhmus, Robin Täpp, Sebastian Talmar, Heli Kastik. Muusikalise etteaste tegi Roos & The Kangaroos, lavastuse tehnilise teostuse eest vastutasid Uku Talmar ja Riho Vahtras.

Lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts jääb kõrvalprogrammiga kinodesse kuni kolmapäevani, 19. novembrini. 29. Pimedate Ööde filmifestival jätkub kuni 23. novembrini.

ANIMA VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Izabela Plucinska, Carolina López, Martinus Klemet

PARIM LÜHIFILM

Esitleja: PÖFF

"Sest täna on laupäev" (Portugal, Prantsusmaa, Hispaania, 2025)

Režissöör: Alice Eça Guimarães

ŽÜRII POOLT MAINITUD

"Koerakõrv" (Ungari, 2025)

Režissöör: Péter Vácz

PARIM LASTEANIMATSIOON

"Triiviv kitarr" (Prantsusmaa, Šveits, 2024)

Režissöör: Sophie Roze

Žürii poolt mainitud lasteanimatsioon

"Paradiisilinnud" (Poola, Prantsusmaa, 2025)

Režissöör: Tomek Ducki

New Talents žürii auhind parimale tudengianimatsioonile

Esitleja: PÖFF

"Pirniaed" (Saksamaa, 2024)

Režissöör: Shadab Shayegan

New Talents žürii poolt mainitud tudengianimatsioon

"Hõljumine" (Serbia, Horvaatia, Saksamaa, 2025)

Režissöör: Jelena Milunović

LÜHIFILMI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Naomi Smith, Gert Põrk, Adrian Barber

PARIM LÜHIFILM

Esitleja: PÖFF

"Midagi metsikut" (Ungari, USA, 2025)

Režissöör: Zsuzsanna Konrad

ŽÜRII POOLT MAINITUD

"Vaimudega kõnelev Ramón" (Kanada, Hispaania, 2025)

Režissöör: Shervin Kermani

New Talents žürii auhind parimale tudengifilmile

Esitleja: Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

"Pühapäev perega" (Mehhiko, 2025)

Režissöör: Gerardo Del Razo

New Talents žürii poolt mainitud

"Sädelev suudlus" (Leedu, 2025)

Režissöör: Augustė Gerikaitė

PÖFF SHORTS RAHVUSLIK VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Ann Vaida, Jana Riemann, Holger Lang

PARIM LÜHIFILM

"Stiina" (Eesti, 2025)

Režissöör: Elisabeth Kužovnik

ŽÜRII POOLT MAINITUD

"Arütmia" (Eesti, 2025)

Režissöör: Maria Reinup

RADIATOR IP FILMILEVI ERIAUHIND

Esitleja: Radiator IP Sales

"Piir" (Eesti, 2025)

Režissöör: Sasha Shprotser