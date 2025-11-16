PÖFF Shorts kuulutas välja võidufilmid
Pimedate Ööde filmifestivali lühifilmidele ja -animatsioonile pühendatud võistlusprogramm Shorts kuulutas laupäeval, 15. novembril välja tänavused võidufilmid.
Parima animafilmi tiitli sai Alice Eça Guimarãese "Sest täna on laupäev", parimaks lühifilmiks valiti Zsuzsanna Konradi "Midagi metsikut" ning rahvusliku võitluse võitis Elisabeth Kužovniku "Stiina". Lisaks 1000-eurostele preemiatele pälvisid kõik kolm filmi nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile.
"Kõrgetasemeline traditsiooniline jutustamisviis kasutab huumorit, et muuta film kättesaadavaks kõigile vaatajatele, ning ületab piire oma riskivalmidusega. Film esitab ajaloolisi ja religioosseid ideid viisil, mis paneb sind uskuma loo ja tegelaste olukorra reaalsust," kommenteeris žürii Ungarist tulnud parimat lühifilmi.
Sebastian Talmari lavastatud auhinnatseremoonia tegi Krulli kvartali parklamajas humoorika kummarduse tänavakaklustele ja filmitööstusele.
Rollides tegid kaasa Alexander Semenov, Armin Pajula, Erko Sild, Getriin Kotsar, Jonathan Peterson, Luisa Lõhmus, Robin Täpp, Sebastian Talmar, Heli Kastik. Muusikalise etteaste tegi Roos & The Kangaroos, lavastuse tehnilise teostuse eest vastutasid Uku Talmar ja Riho Vahtras.
Lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts jääb kõrvalprogrammiga kinodesse kuni kolmapäevani, 19. novembrini. 29. Pimedate Ööde filmifestival jätkub kuni 23. novembrini.
ANIMA VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Izabela Plucinska, Carolina López, Martinus Klemet
PARIM LÜHIFILM
Esitleja: PÖFF
"Sest täna on laupäev" (Portugal, Prantsusmaa, Hispaania, 2025)
Režissöör: Alice Eça Guimarães
ŽÜRII POOLT MAINITUD
"Koerakõrv" (Ungari, 2025)
Režissöör: Péter Vácz
PARIM LASTEANIMATSIOON
"Triiviv kitarr" (Prantsusmaa, Šveits, 2024)
Režissöör: Sophie Roze
Žürii poolt mainitud lasteanimatsioon
"Paradiisilinnud" (Poola, Prantsusmaa, 2025)
Režissöör: Tomek Ducki
New Talents žürii auhind parimale tudengianimatsioonile
Esitleja: PÖFF
"Pirniaed" (Saksamaa, 2024)
Režissöör: Shadab Shayegan
New Talents žürii poolt mainitud tudengianimatsioon
"Hõljumine" (Serbia, Horvaatia, Saksamaa, 2025)
Režissöör: Jelena Milunović
LÜHIFILMI VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Naomi Smith, Gert Põrk, Adrian Barber
PARIM LÜHIFILM
Esitleja: PÖFF
"Midagi metsikut" (Ungari, USA, 2025)
Režissöör: Zsuzsanna Konrad
ŽÜRII POOLT MAINITUD
"Vaimudega kõnelev Ramón" (Kanada, Hispaania, 2025)
Režissöör: Shervin Kermani
New Talents žürii auhind parimale tudengifilmile
Esitleja: Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
"Pühapäev perega" (Mehhiko, 2025)
Režissöör: Gerardo Del Razo
New Talents žürii poolt mainitud
"Sädelev suudlus" (Leedu, 2025)
Režissöör: Augustė Gerikaitė
PÖFF SHORTS RAHVUSLIK VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Ann Vaida, Jana Riemann, Holger Lang
PARIM LÜHIFILM
"Stiina" (Eesti, 2025)
Režissöör: Elisabeth Kužovnik
ŽÜRII POOLT MAINITUD
"Arütmia" (Eesti, 2025)
Režissöör: Maria Reinup
RADIATOR IP FILMILEVI ERIAUHIND
Esitleja: Radiator IP Sales
"Piir" (Eesti, 2025)
Režissöör: Sasha Shprotser
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor