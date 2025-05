Juubeliaasta Disainiöö fookuses on kaasav disain

29. septembrist 5. oktoobrini toimub ajaloolises Krulli kvartalis 20. korda Disainiöö. Siinse piirkonna üks suuremaid disainifestivale keskendub seekord kaasavale disainile "Design for All / Disain kõigile" egiidi all.

"Tänavuse Disainiöö festivali keskmes olev kaasav disain tähendab lähenemist, kus iga inimese erinevad vajadused, kogemused ja taust on disaini lahutamatu osa. Linnaruumis avaldub see ruumide ja teenuste kujundamises viisil, mis arvestab teadlikult mitmekesisust — olgu selleks vanus, kehalisus, kultuur, sugu, sotsiaalmajanduslik taust või elustiil. Selline disain ei taotle üksnes ligipääsetavust, vaid loob keskkondi, kus kõik inimesed tunnevad end nähtuna, väärtustatuna ja kuuluvana," tutvustas festivali fookust Eesti Disainerite Liidu (EDL) president ja Disainiöö peakorraldaja, Ilona Gurjanova.

Festivali üks olulisemaid sündmusi on peateemale pühendatud disainifoorum, kus esinevad kaasava disaini eksperdid Eestist ja välismaalt, teiste seas näiteks Patricia Moore (Ameerika Ühendriigid), Rama Gheerawo (Suurbritannia) ja Jakob Rosin (Eesti), samuti on oodata paneliste Norrast, Belgiast, Itaaliast ja Poolast. Foorum toimub koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja ja organisatsiooniga EIDD (Design For All Europe), kelle esindaja Pete Kercher Itaaliast on ühtlasi ka paneeldiskussiooni moderaatoriks.

Programmis on hulgaliselt erinevaid näitusi, töötube ning disainiväljapanekuid. Nii näiteks viiakse koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga läbi disainiantropoloogia projekt toimivate universaaldisaini lahenduste ja metoodikate leidmiseks Krulli kvartalis, kohal on globaalne platvorm Arts Thread disainierialade parimate lõputöödega, disainikoolid Eestist ja Ameerika Ühendriikidest ning Vilniuse Kunstiakadeemia.

Samuti on kavas jätkusuutlikule rõivadisainile pühendatud etendus DOM, välkloendus, disainiturg, ekskursioonid ja muu.