X!

EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

Kunst
Eesti Kunstiakadeemia tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia​
Eesti Kunstiakadeemia tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia​ Autor/allikas: Tõnis Bender
Kunst

Koondpealkirja "Rahutuse süsteemid" all ühendasid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Aalto Ülikooli tudengid jõud Ars Electronica festivalil, esitledes näitust "Systems of Unrest", mis toimus septembri alguses Austrias. EKA tudengid võitsid meediakunsti festivali ka näituse peapreemia töö "Threshold State" eest.

Koostöönäitus koondas viit interdistsiplinaarset installatsiooni, mis uurivad, kuidas inimesed suudavad säilitada tegutsemisvõime tehnoloogiliste süsteemide kõikumisel mängu ja paanika vahel—vastates otseselt festivali selleaastasele peateemale "Paanika. Jah või ei?"

Festivali Campus näituse peapreemia võitsid EKA tudengid töö "Threshold State" eest, milleks on interaktiivne installatsioon. Futuristlikku piiripunkti kujutav installatsioon uurib, kuidas seire ja tehisintellekt mõjutavad inimeste privaatsust, identiteeti ja teovõimet käesoleval digiajastul. Installatsiooni autorid on EKA tööstus- ja digitootedisaini, EKA interaktsioonidisaini tudengid Erik Lond, Tõnis Bender, Ezgi Okka, Mia-Mai Roosberg, Luiza Stibe, Paul Pank, Karl-Alder Kuivjõgi. Juhendajateks Ottavio Cambieri, Carol Tikerperi, Tanel Kärp ja Björn Koop.

"Rahutuse süsteemid" projektis osalesid EKA disainiteaduskonna ja vabade kunstide teaduskonna üliõpilased ja õppejõud. Esimest korda tehti Ars Electronical koostööd ka Aalto Ülikooli uusmeedia osakonnaga.

Ars Electronica on 1979 aastast Austrias Linzis korraldatav digitaalse kunsti festival, mis ühendab kunsti, tehnoloogia ja ühiskonna. Festival loob globaalse platvormi kunstnikele, teadlastele, disaineritele ja aktivistidele, et käsitleda meie aja suurimaid küsimusi ja arutleda tuleviku ühiskonna üle läbi digitaalsete tehnoloogiate. Sel aastal külastas viiepäevast festivali üle 120.000 külalise, 379 tööga olid esindatud 1472 osalejat 83 riigist.

"Threshold State" piiripunkti on võimalik taas külastada DisainiÖÖ festivali raames Disainiteaduskonna väljapanekul EKA Valges majas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:19

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

14:56

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

14:41

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

13:42

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

13:24

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

13:10

EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

12:29

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

12:01

Andrus Kasemaa avaldas uue romaani "Minu kangelased"

11:52

Tuleval aastal astub Tallinnas taas üles Godspeed You! Black Emperor

11:34

Pildid: Rakvere teater toob esmakordselt Eestis lavale "Elevantmehe"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

09.09

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

12:29

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

09.09

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

09.09

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

09.09

In memoriam Enn Põldroos

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

13:24

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo