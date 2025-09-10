EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

Koondpealkirja "Rahutuse süsteemid" all ühendasid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Aalto Ülikooli tudengid jõud Ars Electronica festivalil, esitledes näitust "Systems of Unrest", mis toimus septembri alguses Austrias. EKA tudengid võitsid meediakunsti festivali ka näituse peapreemia töö "Threshold State" eest.

Koostöönäitus koondas viit interdistsiplinaarset installatsiooni, mis uurivad, kuidas inimesed suudavad säilitada tegutsemisvõime tehnoloogiliste süsteemide kõikumisel mängu ja paanika vahel—vastates otseselt festivali selleaastasele peateemale "Paanika. Jah või ei?"

Festivali Campus näituse peapreemia võitsid EKA tudengid töö "Threshold State" eest, milleks on interaktiivne installatsioon. Futuristlikku piiripunkti kujutav installatsioon uurib, kuidas seire ja tehisintellekt mõjutavad inimeste privaatsust, identiteeti ja teovõimet käesoleval digiajastul. Installatsiooni autorid on EKA tööstus- ja digitootedisaini, EKA interaktsioonidisaini tudengid Erik Lond, Tõnis Bender, Ezgi Okka, Mia-Mai Roosberg, Luiza Stibe, Paul Pank, Karl-Alder Kuivjõgi. Juhendajateks Ottavio Cambieri, Carol Tikerperi, Tanel Kärp ja Björn Koop.

"Rahutuse süsteemid" projektis osalesid EKA disainiteaduskonna ja vabade kunstide teaduskonna üliõpilased ja õppejõud. Esimest korda tehti Ars Electronical koostööd ka Aalto Ülikooli uusmeedia osakonnaga.

Ars Electronica on 1979 aastast Austrias Linzis korraldatav digitaalse kunsti festival, mis ühendab kunsti, tehnoloogia ja ühiskonna. Festival loob globaalse platvormi kunstnikele, teadlastele, disaineritele ja aktivistidele, et käsitleda meie aja suurimaid küsimusi ja arutleda tuleviku ühiskonna üle läbi digitaalsete tehnoloogiate. Sel aastal külastas viiepäevast festivali üle 120.000 külalise, 379 tööga olid esindatud 1472 osalejat 83 riigist.

"Threshold State" piiripunkti on võimalik taas külastada DisainiÖÖ festivali raames Disainiteaduskonna väljapanekul EKA Valges majas.