Galerii: Krulli kvartalis avati XX Disainiöö festival

Avapäeval avati näitusteala ning festival sai piduliku alguse kultuurilis-eksistentsiaalse vaatemänguga "Kaasatus on tegu". Reet Ausi juhtimisel astus lavale kollektiiv, kuhu kuulusid Päär Pärenson ehk J.O.C ja TÜVKA tudengid.

Tegijate sõnul oli vaatemäng pühendatud inimeseks olemise võimalikkusele ning vaatajatele sooviti esitada küsimus: kes me oleme, kui meid vaadatakse ja kes me oleme, kui meid ei nähta?

Disainiöö festival jääb Krulli kvartalis avatuks nädala lõpuni.