Krulli tööstuskvartalisse kerkib uus terviklik linnak

Endise Krulli mehaanikatsehhi hoonetes on toimunud juba mitu aastat nii Disainiöö festival, kontserdid kui ka näitused. Lähiaastatel läbib piirkond täieliku uuenduse. Uue kontseptsiooni on loonud arhitekt Andres Alveri detailplaneeringu põhjal Taani arhitektuuribüroo Cobe koos Koko arhitektidega Eestist.

"Krulli isikupära ongi see, et siin kohtuvad ajalooline vana tsaariaegne arhitektuur, uued hooned ning veel uuemad, mille loovad kohalikud või taani arhitektid. Ta on niivõrd eriline keskkond, et meie eesmärk on kõike maksimaalselt säilitada. Isegi, kui me lammutame, siis vaatame, kus saaksime seda sama taaskasutada kusagil mujal," selgitas Krulli kvartali tegevjuht Indrek Hääl.

"Mingid nõuded on pandud peale muinsuskaitseameti poolt. Mõne hoone peame täielikult muinsuskaitse reeglite järgi restaureerima. Teeme seda heameelega, sest näeme siin palju erinevate aastate kultuuripärandit," lisas Hääl.

Alles jäävad hoonete vanad, ajaloolised fassaadid. Taaskasutatakse ka mehaanikatsehhide ehituskonstruktsioone näiteks paekiviseinad, betoonsambad, paneelid ja terassõrestikud.

"Krulli piirkonnas on võimalik hoida alles suurt osa vanu hooneid ja konstruktsioone. Näiteks saab betoonsambaid ja kraanat taaskasutada elementidena uutes hoonetes. Teeme seda, et hoida olemasolevat, aga kvartalile identiteedi ja atmosfääri loomiseks," sõnas Cobe arhitektuuribüroo tegevjuht Nina Mathiesen.

Kvartali südameks saab mehaanikatsehhi loodav peamaja ehk tulevikuäride Kasvuhoone. Kuid selle juurde tuleb ka kultuuriüritustele mõeldud "sündmuste hoone", et jätkata juba praegu piirkonnas toimuvate teatri, kunsti ja muusikaüritustega.

"Just läbi sündmuste oleme seda piirkonda inimestele tutvustanud ja see ongi olnud eesmärk, sest meil tuleb siia veel eriline "sündmuste maja", millest saabki siis võib-olla kogu Kalamaja tõmbenumber, kus hakkavad toimuma kontserdid, sündmused, näitused, seminarid. See ongi üks osa meie kontseptsioonist," rääkis Hääl.

Ehitustegevust plaanitakse alustada juba käesoleva aastanumbri sees. Kvartali peahoone, "sündmuste maja" ja kolm esimest kortermaja peaksid valmima 2027. aastaks.