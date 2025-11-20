X!

Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

Muinsuskaitseamet kuulutas 20. novembri õhtul välja aastaauhindade laureaadid 15 kategoorias. Restaureeritud Eesti Rahvusraamatukogu hoones toimunud tänuüritusel tunnustati 2025. aasta parimaid restaureerimis- ja ehitustöid, tegusid ja leide. Samuti anti välja kaks elutöö auhinda ja kaks noore muinsuskaitsja preemiat.

"Muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid tuletavad meile meelde, et kultuuripärand ei ole üksnes mineviku peegel, vaid elav teadmiste ja kogemuste varamu, millele tänases päevas toetuda. Iga hoitud hoone, taastatud detail ja talletatud lugu on ka meie tuleviku kujundaja," lausus kultuuriminister Heidy Purga galaõhtu avasõnades. 

"Muinsuskaitse on eestlaste vereringe loomulik ja seadusegagi kinnitatud oluline osa, ent inimesed, kes hoidmise tööd teevad, on harva esiplaanil. Ometi on pärandi kaitsjate töö mõju tohutu — see on kõigile silmaga näha ja käega katsuda, ja seda tõenäoliselt järgmise saja aasta jooksul ja veelgi pikemalt. Tänaste laureaatide panus loob tähendust, tuge ja järjepidevust ajas, mis vajab juuri ja väärtusi rohkem kui kunagi varem," sõnas muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson. 

2024. aasta muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid on:

Hästi taastatud, konserveeritud või restaureeritud detail, ehitise osa või arheoloogiapärand: Kanepi-Ala kalmistu kellatorn 

Hästi restaureeritud kunsti- või ajaloopärand: Karja Püha Katariina kiriku lõunaportaal ja Kolgata grupi reljeef 

Hästi restaureeritud kunsti- või ajaloopärand: Kuressaare raekoja lõvikujud 

Uus ajaloolises keskkonnas: Kadrioru pargi oranžerii 

Järjepidevalt hooldatud ja hoitud kultuuripärand: Ruhnu Püha Magdaleena kirik

Pärandit väärtustav kohalik omavalitsus: Pärnu – Supeluse tänava rekonstrueerimine

Aasta leid: Sindi-Lodja kiviaja kompleks – Eesti vanim maja  

Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis: Uus tn 1 Kuressaares  

Aastate tegu: Tallinna Linnateatri kompleksi restaureerimine 

Hästi restaureeritud mälestis eraomandis: Võhma külakool Lääne-Virumaal 

Hästi restaureeritud mälestis avalikus omandis: Eesti Rahvusraamatukogu  

Pärandi tutvustaja: Aare Olander 

Pärandi uurija: Elo Sova 

Parim restauraator: Isabel Aaso-Zahradnikova  

Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia:

Kirsi-Merilin Luik, TLPA muinsuskaitseosakonna eeslinnade peaspetsialist

Anita Staub , Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja

Elutöö auhind:

Mart Keskküla , restaureerimisarhitekt ja valdkonna edendaja

Tiina Mägi , Tallinna vanalinna hoidja ja kaitsja

Toimetaja: Annika Remmel

