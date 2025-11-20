Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid
Muinsuskaitseamet kuulutas 20. novembri õhtul välja aastaauhindade laureaadid 15 kategoorias. Restaureeritud Eesti Rahvusraamatukogu hoones toimunud tänuüritusel tunnustati 2025. aasta parimaid restaureerimis- ja ehitustöid, tegusid ja leide. Samuti anti välja kaks elutöö auhinda ja kaks noore muinsuskaitsja preemiat.
"Muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid tuletavad meile meelde, et kultuuripärand ei ole üksnes mineviku peegel, vaid elav teadmiste ja kogemuste varamu, millele tänases päevas toetuda. Iga hoitud hoone, taastatud detail ja talletatud lugu on ka meie tuleviku kujundaja," lausus kultuuriminister Heidy Purga galaõhtu avasõnades.
"Muinsuskaitse on eestlaste vereringe loomulik ja seadusegagi kinnitatud oluline osa, ent inimesed, kes hoidmise tööd teevad, on harva esiplaanil. Ometi on pärandi kaitsjate töö mõju tohutu — see on kõigile silmaga näha ja käega katsuda, ja seda tõenäoliselt järgmise saja aasta jooksul ja veelgi pikemalt. Tänaste laureaatide panus loob tähendust, tuge ja järjepidevust ajas, mis vajab juuri ja väärtusi rohkem kui kunagi varem," sõnas muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.
2024. aasta muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid on:
Hästi taastatud, konserveeritud või restaureeritud detail, ehitise osa või arheoloogiapärand: Kanepi-Ala kalmistu kellatorn
Hästi restaureeritud kunsti- või ajaloopärand: Karja Püha Katariina kiriku lõunaportaal ja Kolgata grupi reljeef
Hästi restaureeritud kunsti- või ajaloopärand: Kuressaare raekoja lõvikujud
Uus ajaloolises keskkonnas: Kadrioru pargi oranžerii
Järjepidevalt hooldatud ja hoitud kultuuripärand: Ruhnu Püha Magdaleena kirik
Pärandit väärtustav kohalik omavalitsus: Pärnu – Supeluse tänava rekonstrueerimine
Aasta leid: Sindi-Lodja kiviaja kompleks – Eesti vanim maja
Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis: Uus tn 1 Kuressaares
Aastate tegu: Tallinna Linnateatri kompleksi restaureerimine
Hästi restaureeritud mälestis eraomandis: Võhma külakool Lääne-Virumaal
Hästi restaureeritud mälestis avalikus omandis: Eesti Rahvusraamatukogu
Pärandi tutvustaja: Aare Olander
Pärandi uurija: Elo Sova
Parim restauraator: Isabel Aaso-Zahradnikova
Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia:
Kirsi-Merilin Luik, TLPA muinsuskaitseosakonna eeslinnade peaspetsialist
Anita Staub , Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja
Elutöö auhind:
Mart Keskküla , restaureerimisarhitekt ja valdkonna edendaja
Tiina Mägi , Tallinna vanalinna hoidja ja kaitsja
Toimetaja: Annika Remmel