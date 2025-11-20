Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

"Muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid tuletavad meile meelde, et kultuuripärand ei ole üksnes mineviku peegel, vaid elav teadmiste ja kogemuste varamu, millele tänases päevas toetuda. Iga hoitud hoone, taastatud detail ja talletatud lugu on ka meie tuleviku kujundaja," lausus kultuuriminister Heidy Purga galaõhtu avasõnades.

"Muinsuskaitse on eestlaste vereringe loomulik ja seadusegagi kinnitatud oluline osa, ent inimesed, kes hoidmise tööd teevad, on harva esiplaanil. Ometi on pärandi kaitsjate töö mõju tohutu — see on kõigile silmaga näha ja käega katsuda, ja seda tõenäoliselt järgmise saja aasta jooksul ja veelgi pikemalt. Tänaste laureaatide panus loob tähendust, tuge ja järjepidevust ajas, mis vajab juuri ja väärtusi rohkem kui kunagi varem," sõnas muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.

2024. aasta muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid on:

Hästi taastatud, konserveeritud või restaureeritud detail, ehitise osa või arheoloogiapärand: Kanepi-Ala kalmistu kellatorn

Hästi restaureeritud kunsti- või ajaloopärand: Karja Püha Katariina kiriku lõunaportaal ja Kolgata grupi reljeef

Hästi restaureeritud kunsti- või ajaloopärand: Kuressaare raekoja lõvikujud

Uus ajaloolises keskkonnas: Kadrioru pargi oranžerii

Järjepidevalt hooldatud ja hoitud kultuuripärand: Ruhnu Püha Magdaleena kirik

Pärandit väärtustav kohalik omavalitsus: Pärnu – Supeluse tänava rekonstrueerimine

Aasta leid: Sindi-Lodja kiviaja kompleks – Eesti vanim maja

Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis: Uus tn 1 Kuressaares

Aastate tegu: Tallinna Linnateatri kompleksi restaureerimine

Hästi restaureeritud mälestis eraomandis: Võhma külakool Lääne-Virumaal

Hästi restaureeritud mälestis avalikus omandis: Eesti Rahvusraamatukogu

Pärandi tutvustaja: Aare Olander

Pärandi uurija: Elo Sova

Parim restauraator: Isabel Aaso-Zahradnikova

Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia:

Kirsi-Merilin Luik, TLPA muinsuskaitseosakonna eeslinnade peaspetsialist

Anita Staub , Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja

Elutöö auhind:

Mart Keskküla , restaureerimisarhitekt ja valdkonna edendaja

Tiina Mägi , Tallinna vanalinna hoidja ja kaitsja