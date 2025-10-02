X!

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

Kunst
XX Disainiöö moeetendus
Vaata galeriid
21 pilti
Kunst

1. oktoobril toimus Krulli kvartalis XX Disainiöö raames moeetendus "Dom – Disain on moes". Etenduse keskne idee tõi fookuse eestimaisele moele, mis on omanäolise disainikeelega ja jätkusuutlik, kaunistades kandjat ka aastate pärast.

Oma loomingut esitlesid Eesti disainbrändid Franz Raver, Lentsius ja B.Mor Studio. Laval võis näha kooslust taaskasutatud militaarrõivastest ja metallehetest uue elu saanud meeste rõivaesemete ja brändi lugu rääkivate pilkupüüdvate firmariieteni.

"Tänavuse DOM etenduse temaatika peegeldab terve festivali peateemat – disain on kõigile ehk tegeleb paljude erinevate sihtgruppidega, luues neile parimad võimalikud tingimused teenuse või tarbeeseme kasutamiseks. Näiteks ka kõige erinevama kehakuju ja liikumisviisiga inimene peab saama kanda rõivaid mugavalt ja oma elutegevust toetavalt. Isegi kui selleks on ettevõtte imagorõivad, sest organisatsioonid värbavad inimesi ikkagi nende pädevuse alusel, mitte ühelaadse kehakuju tõttu. On aga omaette väljakutse luua ühtne tiimirõivas, mis pakub mugavust igaühele, mõjub stiilselt ja võimaldab sooritustes maksimaalselt õnnestuda," selgitas DOM-i loovjuht Piret Mägi.

"Teise nurga alt lähenedes – ka jääkmaterjalidele ning maha kantud kaubale tuleb anda võimalus saada ihaldatud disaintooteks. Näiteks vanamoodsaks jäänud toode oma algses vormis ei pruugi eri põhjustel enam kasutust leida. Nutikalt toimides võib iga tühisemgi materjal ja väärtuse kaotanud objekt saada uueks tooteks," lisas ta.

Disainer Kairi Lentsius keskendubki oma loomingus materjalidele lisaväärtuse andmisele, nii vormis kui detailides. "Just see aspekt, et ma ei kasutanud ühtegi uut kangast, oli DOM-il esitletud kollektsiooni valmimisel väga põnevaks väljakutseks. Lavale toodud rõivastes sai näha tootearendust taaskasutatud militaarkangastest, mis olid väärtustatud masintikitud mustritega, lisaks täiendas rõivaid uus Sunlit ehteseeria, mis ühendab tööstuslikud materjalid kaasaegse tehnoloogiaga," rääkis Lentsiuse brändi looja.

Inseneritaustaga Anna Chirkova tahtis ära kasutada riided, mis ei ole poes ostjat leidnud. "Selle kollektsiooni puhul seisin küsimuse ees, kuidas kasutada ära riided, mis ei olnud jõudnud poes endale ostjat leida, enne kui need kõlbmatuks muutuvad. Tehnilise taustaga inimesena inspireerib mind ennekõike kasuliku ja loova lahenduse leidmine rasketele olukordadele. Minu jaoks on oluline tegutseda jääkvaba disaini ja ringdisaini põhimõtetel, nii et tulemus oleks kantav, funktsionaalne ja loomulikult ka ilus," rääkis B.Mor Studio looja.

Franz Raver loob rõivaid ettevõtetele - nii tiimiriideid, meenetooteid kui esindusvorme. Brändi looja Susanna Petersi sõnul on tema jaoks oluline, et iga lõige ja detail saaks hoolega läbimõeldud, nii et rõivas saaks osaks ettevõtte identiteedist viisil, mis tagab nii brändi väljapaistvuse kui ka selle, et riiete kandja tunneks end hästi.

 "Kui töötaja kannab midagi, milles ta tunneb end hästi, siis see jääb ka meelde," rääkis Susanna.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

18:45

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

18:28

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu Uuendatud

15:11

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

14:19

Marilin Mihkelson: kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida

12:32

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

12:25

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

12:24

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

10:28

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

10:02

Artises toimub Isabelle Hupperti eriprogramm

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

12:24

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

01.10

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

12:25

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

01.10

Arvustus. Mootorite tragöödia

10:28

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

09:54

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo