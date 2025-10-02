Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

1. oktoobril toimus Krulli kvartalis XX Disainiöö raames moeetendus "Dom – Disain on moes". Etenduse keskne idee tõi fookuse eestimaisele moele, mis on omanäolise disainikeelega ja jätkusuutlik, kaunistades kandjat ka aastate pärast.

Oma loomingut esitlesid Eesti disainbrändid Franz Raver, Lentsius ja B.Mor Studio. Laval võis näha kooslust taaskasutatud militaarrõivastest ja metallehetest uue elu saanud meeste rõivaesemete ja brändi lugu rääkivate pilkupüüdvate firmariieteni.

"Tänavuse DOM etenduse temaatika peegeldab terve festivali peateemat – disain on kõigile ehk tegeleb paljude erinevate sihtgruppidega, luues neile parimad võimalikud tingimused teenuse või tarbeeseme kasutamiseks. Näiteks ka kõige erinevama kehakuju ja liikumisviisiga inimene peab saama kanda rõivaid mugavalt ja oma elutegevust toetavalt. Isegi kui selleks on ettevõtte imagorõivad, sest organisatsioonid värbavad inimesi ikkagi nende pädevuse alusel, mitte ühelaadse kehakuju tõttu. On aga omaette väljakutse luua ühtne tiimirõivas, mis pakub mugavust igaühele, mõjub stiilselt ja võimaldab sooritustes maksimaalselt õnnestuda," selgitas DOM-i loovjuht Piret Mägi.

"Teise nurga alt lähenedes – ka jääkmaterjalidele ning maha kantud kaubale tuleb anda võimalus saada ihaldatud disaintooteks. Näiteks vanamoodsaks jäänud toode oma algses vormis ei pruugi eri põhjustel enam kasutust leida. Nutikalt toimides võib iga tühisemgi materjal ja väärtuse kaotanud objekt saada uueks tooteks," lisas ta.

Disainer Kairi Lentsius keskendubki oma loomingus materjalidele lisaväärtuse andmisele, nii vormis kui detailides. "Just see aspekt, et ma ei kasutanud ühtegi uut kangast, oli DOM-il esitletud kollektsiooni valmimisel väga põnevaks väljakutseks. Lavale toodud rõivastes sai näha tootearendust taaskasutatud militaarkangastest, mis olid väärtustatud masintikitud mustritega, lisaks täiendas rõivaid uus Sunlit ehteseeria, mis ühendab tööstuslikud materjalid kaasaegse tehnoloogiaga," rääkis Lentsiuse brändi looja.

Inseneritaustaga Anna Chirkova tahtis ära kasutada riided, mis ei ole poes ostjat leidnud. "Selle kollektsiooni puhul seisin küsimuse ees, kuidas kasutada ära riided, mis ei olnud jõudnud poes endale ostjat leida, enne kui need kõlbmatuks muutuvad. Tehnilise taustaga inimesena inspireerib mind ennekõike kasuliku ja loova lahenduse leidmine rasketele olukordadele. Minu jaoks on oluline tegutseda jääkvaba disaini ja ringdisaini põhimõtetel, nii et tulemus oleks kantav, funktsionaalne ja loomulikult ka ilus," rääkis B.Mor Studio looja.

Franz Raver loob rõivaid ettevõtetele - nii tiimiriideid, meenetooteid kui esindusvorme. Brändi looja Susanna Petersi sõnul on tema jaoks oluline, et iga lõige ja detail saaks hoolega läbimõeldud, nii et rõivas saaks osaks ettevõtte identiteedist viisil, mis tagab nii brändi väljapaistvuse kui ka selle, et riiete kandja tunneks end hästi.

"Kui töötaja kannab midagi, milles ta tunneb end hästi, siis see jääb ka meelde," rääkis Susanna.