Richard-Erik Järvi: kinos kaasa huilgamine on teatud filmide puhul isegi tore

Hullust tekitab "Minecrafti filmis" Järvi sõnul peamiselt üks kindel stseen, kus kaadrisse astub Chicken Jockey ehk kanaratsanik. "Mängus endas on see väga harv juhus. See on zombie-laps, kes ilmub kana selga. Kui see moment filmis juhtub, siis minnakse saalis täiesti hulluks: popkorn lendab, joogid lendavad, inimesed hüppavad teineteisele selga, päris kanad lastakse kinosaalis lahti," rääkis Järvi ja mainis, et USA-s on olukord eriti hull. "Kinod lõpetavad vahel seansi näitamise ära, panevad saalid kinni ja ütlevad, et ei saa."

Sarnaseid viraalseid hulluseid on ka varem kinosaalides aset leidnud. Mõned aastad tagasi, kui kinodes jooksis näiteks "Käsilaste" teine film, oli ka Eestisse omamoodi tava jõudnud. "Oli komme end riietada ülikonda, minna saali ja loopida banaanidega mingite kohtade peal. Isegi Eesti kinodes räägiti, et kui inimesed tulid ülikondadega kohale, siis neid ei lastud saali, sest teati, et nad lähevad hulluks," rääkis Järvi.

"Minecrafti filmi" puhul pole Eestis aga Ameerika tasemel hullusteni mindud. "Päris jookidega ei kallata istmeid üle, aga on palju hõiskamist, püsti kargamist, mingi popkorni ämber võib-olla läheb ümber ka, aga pigem on jäädud viisakaks. Eestis on Marveli filmidega ka olnud, et huilatakse ja plaksutatakse. Ma ütleks, et see on teatud filmide puhul isegi tore," sõnas Järvi.

Ka kultusliku koomilise rokkmuusikali "Rocky Horror Picture Show" (1975) ümber on tekkinud omamoodi kinosaali kombestik. "Nii mehed kui naised lähevad kohale võrksukkades, rinnahoidjates, meigitult. Seal on kindlad reeglid, mida sa mingitel hetkedel teed," rääkis Järvi.

"Kui tuleb filmi jutustaja, siis üks inimene saalis tõuseb püsti ja hakkab dialoogi temaga pidama. Siis on momendid, kus karakterid abielluvad, võtavad inimesed kotist riisi välja ja viskavad õhku. Kui vahepeal hakkab vihma sadama, siis kõik saalis olijad tõmbavad ajalehed peakohale ja kaitsevad end vihma eest. Kui on muusikalised numbrid, siis inimesed tõusevad püsti, keeravad selja kinoekraani poole ja tantsivad neid samu tantse, mis nad on pähe õppinud ja rahvas elab kaasa. Rahvapoolne teater ja film saavad kokku. Need seansid toimuvad ka Sõpruse kinos igal halloweenil ja see on kogemus, mis jääb eluks ajaks meelde," jutustas Järvi.

Alati ei ole sellised kaasaelamised läbinisti toredad. Kui "Minecrafti filmi" seansside puhul USA-s tuli ette vigastuste juhtumeid, siis ebamugavalt võis end Järvi sõnul tunda ka näiteks läinud aastal linastunud "Tulnukas 2" seanssidel. "Inimesed tundsid väga ebameeldivalt vabalt end seal saalis, oli palju toredate jookide tarbimist, karjuti ekraanile kaasa, aga mitte lõbusalt, nagu "Rocky Horror Picture Show'ga", mille puhul sul on reeglistik, mis sa teed. Seal oli vaja inimesi korrale kutsuda, aga, kui sa seda tegid, siis põhimõtteliselt tulid sinise silmaga sealt saalist välja. "Tulnukas" tõmbas päris hulluks rahva," rääkis Järvi.

"Minecrafti filmi" puhul on Järvi sõnul olemas kuldne kesktee. "Kui sa lähed ja saad selle kaasaplaksutamise emotsiooni, siis see annab juurde selle filmi puhul. Aga jätke oma toidud nende konteineritesse ja topsidesse, siis on kõik korras."