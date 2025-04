Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi: ma arvan, et pole häbiasi end Netflixiga võrrelda

Sel nädalal tähistab ERR-i veebikanal Jupiter viiendat sünnipäeva. Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi ütles ERR-ile antud intervjuus, et ta ei häbene üldse tunnistada, et nad käivad ka teiste voogedastusplatvormide pealt spikerdamas, mida ja kuidas teha.

Sa oled töötanud Jupiteris esimesest päevast peale?

Jupiteri hakati arendama juba aastaid enne seda, kui ta välja tuli, aga sellest ajast, kui platvorm valmis oli ja seda tuli sisuga täitma hakata, olen ma küll esimesest päevast peale seal olnud. 2020. aasta 1. aprill oli esimene tööpäev.

Seega saame aega mugavalt tagasi kerida ja meenutada neid koroona-aja esimesi päevi. Enamik inimesed istusid siis kabuhirmul kodus, sina tulid uuele kohale tööle ja pidid ikkagi füüsiliselt tööl käima?

Tulime Raul Lobanoviga ERR-i majja kohale ja me ei olnud neid ruume sellisena näinud, põhimõtteliselt tulime nagu kummituslinna, kõndisid ringi ja kogu maja oli sinu päralt.

Tööpäevad olid ka niimoodi, et varahommikust kuni kella kaheksani õhtul lasime välja, nädalavahetustel ka. Toomas Luhats, kes oli meie otsene ülemus, tõi vahepeal pitsat. See oli täiesti teistmoodi töökeskkond kuidagi.

Ehk siis see koroona algusaeg, kui teised olid kodus ega teadnud, mis saama hakkab, oli teie jaoks tihe tööaeg?

Oojaa, ma mäletan, et 1. aprillist kuni 20. aprillini oli järjest sisu üles kütmine.

Kui te seda Jupiteri looma hakkasite, siis mis ambitsioon tol hetkel oli? Mis see esimene idee oli, mida te luua tahtsite?

Eesti Netflix.

Ikkagi niimoodi sõnastasite?

Nojah, ma arvan, et ei ole häbiasi tuua teisi kõrvutamiseks ka. Nad on turuliidrid ning kui eesmärk on seda järgi, siis ma arvan, et see on päris hea eesmärk.

Ilusam reklaamlause oli see, et kuna ERR-i sisu oli eri platvormidel laiali, siis koondada see ühte kohta kokku mugavamaks vaatamiseks.

Esimene aasta vist läkski selle peale, et seda sisu koondada?

Just, kõik sisu ühte kokku tuua ja hoida kasutajakogemust lihtsa ja mugavana.

Nüüd on viis aastat täis saanud, kas eesmärgid on kuidagi selle ajaga muutunud ja läinud laiemaks?

Ma arvan, et võtame sihtrühmasid üksipulgi lahti. Näiteks kõige väiksem vaadatavus on noorte seas, aga see on ka praegu kõige kiiremini kasvav sihtgrupp. See on olnud suur eesmärk.

Jupiteril on nii palju uusi teenuseid, vidinaid või lahendusi juurde tulnud, seega eesmärk on praegu ka ühtlustada kasutajakogemust. Hetkel arendame ühte ja teeme teist, eelarved on nagu on, aga see on väga suur prioriteet praegu, et muuta see ühtlasemaks.

Seda on ilmselt päris keeruline teha, sest te olete aktiivselt ka vanematele telekatele neid rakendusi arendanud?

Ma natukene parandan, et vanematele telekatele tegelikult ei ole, alates 2017. aastast ja uuematele. Kõiki neid, mis sinna piiri jäävad, me arendame ühtlaselt.

Telekarakendustega on ilmselt ka nii, et seda tuleb teha kogu aeg, sest uusi telekaid ja värsket tarkvara tuleb kogu aeg peale?

Jah, kui on mingi uuendus operatsioonisüsteemil, siis on vaja Jupiteri äppi viimistleda. Aga me kõikidele uutele operatsioonisüsteemidele tuge ei paku, vaid ainult kõige suurematele.

Käite te spikerdama ka teiste voogedastusplatvormide pealt, mida teha võiks?

Muidugi, ilma igasuguse häbita ütlen seda. Samas on ka hea jälgida, kuidas meie pealt midagi võetakse.

Kui me vaatame suuri voogedastusplatvorme, siis nad on nii mugavalt ja mõnusalt arendatud, et loomulikult tahame seda sama asja ka enda platvormile tuua. Seega seda asja karda me üldse teha.

Ega ta vist viis aastat poleks enam parem ajal saanud Jupiteriga välja tulla? See oli aeg, kui kõik inimesed olid kodus ja vaatasid telekat.

Täpselt. Nõme on öelda seda, et tulime õigel ajal, sest see oli meeletult raske aeg, aga see asjade kokkulangemine tõi palju suurema vaadatavuse. Aga pole ka ainult see, et see oli meile hea, et saime nii palju vaatajaid, vaid ka vaatajatele oli hea, et selline asi just tol hetkel tuli.

Kas inimesed olid alguses Jupiteri suhtes skeptilised ka?

Olid ikka, et miks on jälle uut lehte vaja, sest meil on kõik olemas. Kõigil tele- ja raadiokanalitel on oma veeb olemas, aga just selle pärast oligi vaja, sest kõiki asju oli nii palju.

Nüüd vist on inimesed Jupiteri omaks võtnud?

Jah, see tähelend on olnud meeletu, ma ütleksin, et Jupiteri vaatajaskond on kolmekordistunud ning see kasvab pidevalt. Paremat tulemust ei oskaks lootagi.

Kasvab veelgi ehk Jupiter pole oma lage veel saavutanud?

Ma arvan küll, et ei ole.

Kas te inimestelt tagasisidet ka saate? Inimesed helistavad ja kirjutavad, kuidas te asju tegema peaksite?

Muidugi, kirjutavad, helistavad ja tulevad ise juurde ning räägivad. On igasugust tagasisidet, osad kipuvad sõimama ning see on täiesti arusaadav. Tore see ei ole, kui keegi sõimab, aga me võtame igasuguse tagasiside vastu. Väga tore on aga just konstruktiivne kriitika, sest see on väga kasulik meile.

Seega olete võtnud inimeste sõnu kuulda ja mingeid asju muutnud?

Kui vähegi saab, siis loomulikult. Kõiki soove kindlasti täitsa ei saa.

Üks asi on tehnilised soovid, aga ilmselt on ka sisu osas palveid olnud? On neid menusarju olnud, mille puhul inimesed küsivad, millal juba uut hooaega näha saab?

Jah, see on kõik eelarveline. Tahaks väga, et kui rohkem inimesi midagi paluma hakkab, siis saadame info hankeosakonnale, et palun ostke see. Kahjuks seda päris nii teha ei saa, see on kõik eelarvest tingitud.

Sisuliselt on ka palju laiemaks läinud see, mida Jupiteris näha saab, filmi- ja sarjavalik on üha mahukam. See kasv on ka päris suur olnud?

See baas, mida ERR-i keskmine vaataja näha soovib, on alles, Toon need kõige klassikalisemad näited ehk "Õnne 13" ja "Hercule Poirot" ehk igihaljad draama- ning krimisarjad, aga on ka sellist, mis tele-eetrisse ei jõua, näiteks noorte- ning ka mõned ulmesarjad, mille vaadatavus ei ole meeletult kõrge, aga väga äge, kui natukene teistsuguseid asju saab ka Jupiteris näidata. See on voogedastuse võlu, et saame veidi eksperimenteerida nende piiridega.

Praegu on mingisugune võimalus eelarves olemas, et asju ainult voogedastuse jaoks osta?

Mingisugune võimalus on (naerdes).

Korra juba Netflixist rääkisime, aga kas ja kuivõrd te praegu üldse teiste voogedastusplatvormidega konkureerite? Kas see on konkurentsiolukord, sest te olete tasuta ning teil on seetõttu paratamatult eelis.

Seda me ei tea nii hästi, sest tasuliste rahvusvaheliste voogedastusplatvormide numbrid ei ole avalikud. Ma ütleksin, et konkureerime, aga nagu sa ütlesid, siis raske on konkureerida millegagi, mis on tasuta ja kergesti kättesaadav. Seega siin jääb poliitiku vastus: jah ja ei.

Kui me mõtleme voogedastusplatvormidele, siis jääb mulje, et seal töötab meeletu hulk inimesi. Kui suur on teie toimetus? Palju praegu tiimis inimesi on?

Jupiteri kõrval on veel ka Lasteekraan ja Jupiter Pluss, kui ainult Jupiterist rääkida, siis meil on neli inimest, aga Lasteekraanis on veel üks inimene ja Jupiter Plussis üks inimene. Kokku kuus inimest, seega tegelikult väga väike tiim.

Mis sinu enda suurimad unistused Jupiteri osas on? See on ilmselge, et alati võiks rohkem raha olla, aga mis veel?

Kui ma panen end vaataja rolli, siis sarjade puhul, näiteks "Pulss", millel on meeletult palju hooaega, siis kui me paneme uue hooaja üles, siis kõik varasemad hooajad on kadunud. Kui on tõsiseltvõetav voogedastusplatvorm, siis tahaks, et oleks sarjadel olemas täismahus kataloog.

See on kõik jällegi rahanumber ning põhjus on ka selles, et meil ostetakse sisu tihti eetri põhjal. Kui sul on varasemad hooajad näidatud, siis sa ei näita neid enam. Seega minu unistus oleks, et kui tuleb mõne sarja uus hooaeg, siis oleksid ka varasemad hooajad olemas.

See on unistus, aga millistest Jupiteri arengutest saame lähiajal rääkida?

Nagu ma juba mainisin ka, siis eesmärk on kasutajakogemuse ühtlustamine eri platvormidel. See kõlab väga väljapeetult. Aga eks ta nii on, et arendus on väga palju asju ära teinud, aga mida rohkem sa teed, seda rohkem on veel tegemata. Seega me oleme selle kasutajakogemuse ühtlustamise suunas liikumas, küll kahjuks aeglaselt.

Aga mis Jupiteri lähiajal veel tulemas on, mida veel avaldatud ei ole? Saad midagi välja tuua?

Maikuu on keskkonnakuu ja selle raames tuleb üks väga äge itaallaste tehtud sari "Kunagi pole liiga hilja", kus maailmas on üle käinud keskkonnakatastroof, inimesed elavad autoritaarse võimu all ning selle võimu eesmärk on taastada loodus, inimesed hingavad hapnikumaskides ja nad ei tohi metsadesse minna. Seega keskkonnateemaline ulme-noortesari, mis ei ole ainult noortele mõeldud, vaid lihtsalt noored on peategelased.

Tõmban sind lõpus veel lõksu, sest tööd tuleb teha, sa oled ka suur kinofänn ning magama peaks ka vahel, aga sa oled ikkagi kõik Jupiteri asjad ära vaadanud?

Oi ei, ma arvan, et see on mingi üks protsent, mida ma olen näinud... Ei, see on ka liiga palju vist. Mulle väga meeldib vaadata küll ja üritan vaadata nii palju, kui võimalik (naerdes).