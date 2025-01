Richard-Erik Järvi: "Brutalist" on igas mõttes meistriteos

Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi ennustas, et parima filmi auhinna viib koju Brady Corbeti neljatunnine draama "Brutalist". Järvi sõnul on "Brutalist" igas mõttes meistriteos. "Klassikaline ajalooline juudi tagakiusamise film," märkis ta.

Filmilevitaja Timo Diener pakkus aga, et parima filmi auhinna viib koju Edward Bergeri "Konklaav". "See on nii visuaalselt kui ka sõnumi poolest tõsiselt võimas film," kiitis ta.

Küll aga ennustas Diener, et "Brutalist" tühjade kätega ei jää ning Brady Corbet viib koju parima režissööri auhinna. "Tema puhul tuleb ikkagi välja tuua see, et ta on sellise monumentaalse filmi Hollywoodi mõistes üliväikse eelarvega teinud. See võib ka tema kasuks kaalukaussi natukene lükata."

Järvi pakkus, et parima režissööri auhinna võidab "Emilia Pereze" režissöör Jacques Audiard. "See on väga raju film, milles on erinevad žanrid koos – krimi, muusikal ja kõik see. Film, millesugused tavaliselt ei saa nominatsioone, veel vähemgi võitu, aga selle taga on päris kõva momentum olnud," märkis ta.

Parima meespeaosatäitja auhind võib Järvi arvates minna Timothee Chalamet'le Bob Dylani rollisoorituse eest filmis "Täiesti tundmatu". "Valik oli ka Adrian Brody valida, aga tema juba võitis põhimõtteliselt sama rolli eest Oscari. Mõtlesin, et lähen noore tähe peale," selgitas ta valikut.

Diener panustab aga vanale staarile. Tema pakkus, et võidu viib koju Ralph Fiennes rolli eest filmis "Konklaav". "Ta on siin juba selles kategoorias, et on aeg auhind anda. Ta ei ole Oscarit saanud ja juba selle lause väljaütlemine on minu kui filmisõbra jaoks kohutavalt haavav," tõdes ta.

Parima naispeaosa auhinna saab Dieneri ennustuste kohaselt Mikey Madison soorituse eest filmis "Anora". "Ka selline film, millest räägiti alguses, et see võib parima filmi võitlusesse," märkis ta. "Tüdruku roll on ääretult aus, lahe, vahetu ja julge. Varemgi ongi nooruse ja julguse eest auhinnatud. Vaatame, kuidas läheb."

Järvi usub, et parim naispeaosatäitja auhinna saab "Protseduuris" mänginud Demi Moore. "Ta tõi ka Kuldgloobuse koju, vaatame, kas tempo püsib. Demi Moore oli 90-ndatel ikooniline staar ja comeback'i lood Oscaritele tavaliselt väga meeldivad," lausus ta.

Oscarite auhinnad antakse üle 3. märtsil Los Angeleses.