Selgusid Oscarite nominendid, lätlaste "Vooluga kaasa" konkureerib kahele preemiale

Parim film

"Anora", režissöör Sean Baker

"Brutalist" ("The Brutalist"), režissöör Brady Corbet

"Täiesti tundmatu" ("A Complete Unknown"), režissöör James Mangold

"Konklaav" ("Conclave"), režissöör Edward Berger

"Düün: teine osa" ("Dune: Part Two"), režissöör Denis Villeneuve

"Emilia Perez", režissöör Jacques Audiard

"Olen veel siin" ("I'm Still Here"), režissöör Walter Salles

"Nickel Boys", režissöör RaMell Ross

"Protseduur" ("The Subtance"), režissöör Coralie Fargeat

"Wicked", režissöör Jon M. Chu

Parim meeskõrvalosa

Yuri Borissov rolli eest filmis "Anora"

Kieran Culkin rolli eest filmis "Tõeline valu" ("A Real Pain")

Edward Norton rolli eest filmis "Täiesti tundmatu"

Guy Pierce rolli eest filmis "Brutalist"

Jeremy Strong rolli eest filmis "Mantlipärija: Trumpi lugu" ("The Apprentice")

Parim naiskõrvalosa

Monica Barbaro rolli eest filmis "Täiesti tundmatu"

Ariana Grande rolli eest filmis "Wicked"

Felicity Jones rolli eest filmis "Brutalist"

Isabella Rossellini rolli eest filmis "Konklaav"

Zoe Saldana rolli eest filmis "Emilia Perez"

Parim meespeaosa

Adrien Brody rolli eest filmis "Brutalist"

Timothee Chalamet rolli eest filmist "Täiesti tundmatu"

Colman Domingo rolli eest filmis "Sing Sing"

Ralph Fiennes rolli eest filmis "Konklaav"

Sebastian Stan rolli eest filmist "Mantlipärija: Trumpi lugu"

Parim naispeaosa

Cynthia Erivo rolli eest filmis "Wicked"

Karla Sofia Garcon rolli eest filmis "Emilia Perez"

Mikey Madison rolli eest filmis "Anora"

Demi Moore rolli eest filmis "Protseduur"

Fernanda Torres rolli eest filmist "Olen veel siin"

Parim lavastaja

Sean Baker filmiga "Anora"

Brady Corbet filmiga "Brutalist"

James Mangold filmiga "Täiesti tundmatu"

Jacques Audiard filmiga "Emilia Perez"

Coralie Fargeat filmiga "Protseduur"

Parim kostüümidisain

"Täiesti tundmatu"

"Konklaav"

"Gladiaator II"

"Nosferatu"

"Wicked"

Parim grimm

"A Different Man"

"Emilia Perez"

"Nosferatu"

"Protseduur"

"Wicked"

Parim originaalmuusika

"Brutalist"

"Konklaav"

"Emilia Perez"

"Wicked"

"Pöörane robot" ("The Wild Robot")

Parim lühimängufilm

"Alien"

"Anuja"

"I'm Not A Robot"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Parim lühianimatsioon

"Beautiful Man"

"In The Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Wander to Wonder"

"Yuck!"

Parim kohandatud stsenaarium

"Täiesti tundmatu"

"Konklaav"

"Emilia Perez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Parim originaalstsenaarium

"Anora"

"Brutalist"

"Tõeline valu"

"5. september" ("September 5")

"Protseduur"

Parim originaallugu

"El Mal" filmist "Emilia Perez"

"The Journey" filmist "Six Triple Eight"

"Like a Bird" filmist "Sing Sing"

"Mi Camino" filmist "Emilia Perez"

"Never Too Late" filmist "Elton John: Never Too Late"

Parim dokumentaalfilm

"Black Box Diaries"

"Pole muud maad" ("No Other Land")

"Portselanist sõda" ("Porcelain War")

"Soundtrack to a Coup d'etat"

"Sugarcane"

Parim lühidokumentaal

"Death by Numbers"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"Only Girl in the Orchestra"

Parim rahvusvaheline film

"Olen veel siin", Brasiilia

"Tüdruk nõelaga" ("The Girl With the Needle"), Taani

"Emilia Perez", Prantsusmaa

"The Seed of the Sacred Fig", Saksamaa

"Flow", Läti

Parim täispikk animatsioon

"Flow"

"Pahupidi 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace and Gromit: Vengence Most Fowl"

"Pöörane robot"

Parim kunstnikutöö

"Brutalist"

"Konklaav"

"Düün: teine osa"

"Nosferatu"

"Wicked"

Parim montaaž

"Anora"

"Brutalist"

"Konklaav"

"Emilia Perez"

"Wicked"

Parim heli

"Täiesti tundmatu"

"Düün: teine osa"

"Emilia Perez"

"Wicked"

"Pöörane robot"

Parimad eriefektid

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Düün: teine osa"

"Ahvide planeedi kuningriik" ("Kingdom of the Planet of the Apes")

"Wicked"

Parim operaatoritöö

"Brutalist"

"Düün: teine osa"

"Emilia Perez"

"Maria"

"Nosferatu"