Veebruari lõpus jõuab Eesti kinodesse kümne Oscari nominent "Brutalist"

"Brutalist" on lavastaja ja stsenaristi Brady Corbet' lugu arhitektist László Tothist (Adrien Brody), kes pärast holokausti üleelamist emigreerub USA-sse, et alustada uut elu, oodates päeva, mil saabuks tema Ida-Euroopasse lõksu jäänud naine Erzsébet (Felicity Jones). See, mida László läände saabudes leiab, on hoopis teistsugune Ameerika, kui ta ootas. Ameerika unistus osutub illusiooniks, kuna tema maine eduka arhitektina Budapestis ei tähenda uues keskkonnas Pennsylvanias mitte midagi.

Linaloo kallal seitse pikka aastat vaeva näinud stsenarist ja lavastaja Brady Corbeti sõnul uurib film, kuidas sisserändaja kogemus peegeldab kunstilist kogemust selles mõttes, et kui inimene teeb midagi julget, hulljulget või uut, siis reeglina teda selle eest kritiseeritakse.

Lisaks Brodyle teevad kaasa Guy Pearce ("Memento"), Felicity Jones ("Kõiksuse teooria", "Rogue One: Tähesõdade lugu"), Joe Alwyn ("Soosik", "Lugusid headusest"), Alessandro Nivola ("Kahe/võitlus", "Kõrvaltuba"), Stacy Martin ("Nümfomaan") ja teised.

Möödunud aasta lõpus linastus "Brutalist" paar korda ka Pimedate Ööde filmifestivalil.