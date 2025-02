Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal võidutsesid "Konklaav" ja "Shōgun"

Filmiauhinnad jagunesid filmide vahel võrdselt, kuna mitte ükski film ei pälvinud enam kui üht preemiat. Õhtu kõige olulisema ehk parima ansamblimängu auhinna vääriliseks tunnistati ka režissööride ning produtsentide gildi auhindadel ja BAFTA-del võidutsenud "Konklaav". Senine edu eri auhindade jagamistel ennustab filmile ka Oscaritel kõrget tulemust.

Parimaks meespeaosaliseks tunnistati aga üllatuslikult Timothée Chalamet oma Bob Dylani rolli eest filmis "Täiesti tundmatu", parima naispeaosa preemia pälvis Demi Moore oma tagasitulekurolli eest filmis "Protseduur".

Chalamet ütles auhinda vastu võttes, et ta otsib taga suursugusust. "Ma tean, et inimesed tavaliselt ei räägi nii, aga ma tahan olla üks suurte seast," sõnas ta. Demi Moore, kes on samamoodi nagu oma tegelane, keda ta filmis kehastas, pidanud Hollywoodis rinda pistma seksismi ning vananemise-vastasusega, oli auhinda vastu võttes aga sõnatu ning südamest tänulik.

Televisiooni kategooriates jagunesid auhinnad aga ebavõrdsemalt. Suisa neli preemiat pälvis ajalooline draamasari "Shōgun": parima ansamblimängu, mees- ja naisnäitleja ning kaskadööritrikkide eest. "Shōgun" on üks tänavuste auhinnagalade valitsejatest, kes noppinud kõige tähtsamad preemiad nii Kuldgloobustel kui ka Emmydel. Parima komöödiasarja kategoorias pälvis ansamblimängu eest auhinna krimikomöödia "Only Murders In The Building".

Ekraaninäitlejate gildi auhindade võitjad:

Parim ansamblimäng filmis

"Konklaav"

"Anora"

"Täiesti tundmatu"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Parim naispeaosa filmis

Demi Moore, "Protseduur"

Pamela Anderson, "Viimane showtüdruk"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Parim meespeaosa filmis

Timothée Chalamet, "Täiesti tundmatu"

Adrien Brody, "Brutalist"

Daniel Craig, "Queer"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Konklaav"

Parim naiskõrvalosa filmis

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Monica Barbaro, "Täiesti tundmatu"

Jamie Lee Curtis, "Viimane showtüdruk"

Danielle Deadwyler, "The Piano Lesson"

Ariana Grande, "Wicked"

Parim meeskõrvalosa filmis

Kieran Culkin, "Tõeline valu"

Jonathan Bailey, "Wicked"

Yura Borisov, "Anora"

Edward Norton, "Täiesti tundmatu"

Jeremy Strong, "Mantlipärija: Trumpi lugu"

Parimad kaskadööritrikid filmis

"Kaskadöör"

"Deadpool & Wolverine"

"Düün: teine osa"

"Gladiaator II"

"Wicked"

Parim ansamblimäng komöödiasarjas

"Only Murders in the Building"

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Shrinking"

Parim ansamblimäng draamasarjas

"Shōgun"

"Bridgerton"

"The Day Of The Jackal"

"The Diplomat"

"Slow Horses"

Parim meespeaosa telefilmis või lühisarjas

Colin Farrell, "The Penguin"

Javier Bardem, "Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story"

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Kevin Kline, "Disclaimer"

Andrew Scott, "Ripley"

Parim naispeaosa telefilmis või lühisarjas

Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Kathy Bates, "The Great Lillian Hall"

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Lily Gladstone, "Under The Bridge"

Cristin Milioti, "The Penguin"

Parim meesnäitleja komöödiasarjas

Martin Short, "Only Murders In The Building"

Adam Brody, "Nobody Wants This"

Ted Danson, "A Man On The Inside"

Harrison Ford, "Shrinking"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Parim naisnäitleja komöödiasarjas

Jean Smart, "Hacks"

Kristen Bell, "Nobody Wants This"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Liza Colón-Zayas, "The Bear"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Parim meesnäitleja draamasarjas

Hiroyuki Sanada, "Shōgun"

Tadanobu Asano, "Shōgun"

Jeff Bridges, "The Old Man"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "The Day Of The Jackal"

Parim naisnäitleja draamasarjas

Anna Sawai, "Shōgun"

Kathy Bates, "Matlock"

Nicola Coughlan, "Bridgerton"

Allison Janney, "The Diplomat"

Keri Russell, "The Diplomat"

Parimad kaskadööritrikid telesarjas

"Shōgun"

"The Boys"

"Fallout"

"House Of The Dragon"

"The Penguin"