Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli lätlaste "Vooluga kaasa"

Lisaks Zilbalodise animatsioonile tegi oma kinodebüüdi ka Edard Bergeri triller "Konklaav", mis kogus 3424 külastust, ning eesti film "Pikad paberid" (režissöör Meel Paliale), mida käidi vaatamas 2837 korda.

Koguperefilm "Paddington Peruus" on kahe nädalaga kogunud 21 852 vaatamist. Kolm nädalat edetabelis püsinud "Kullakest" on vaatamas käidud 29 960 korda. Samuti kolm nädalat kinolevis olnud Rain Tolgi ja Andres Maimiku "Aurora" on kinno meelitanud 15 032 filmisõpra.

Tabeli viimasel kohal on animatsioon "Siil Sonic 3", mis on viie nädalaga kogunud 55 738 külastust.