Aurelia Aasa: Oscari nominatsiooni saab "Vooluga kaasa" kindlasti

Produtsent Aurelia Aasa ütles ERR-ile antud intervjuus, et võitu ei julge ta veel pühapäeva öösel Kuldgloobuse võitnud Läti animatsioonile ennustada, aga on kindel, et nominentide hulka film arvatakse. Aasa avaldas ka lootust, et Eesti suudab õigel ajal märgata oma talente ning hüpata sõltumatu täispikkade animafilmide tõusulainele.

Lätlaste Gints Zilbalodise, Matiss Kaza ja Ron Dyensi animatsioon "Vooluga kaasa" ("Flow") esilinastus tänavu Cannes'i filmifestivalil, pälvis detsembri alguses Euroopa filmiauhinna animatsiooni kategoorias ning pühapäeva öösel lisandus auhinnakappi ka Kuldgloobus, lätlaste jaoks esimene. Konkurentideks olid Läti animatsioonile teiste seas Pixari "Pahupidi 2" ja Dreamworksi "Pöörane robot".

Aasa sõnul on šansid, et sõltumatult toodetud "Vooluga kaasa" pälvib ka Oscari väga kõrged. "Võitjat ei tahaks praegu ennustada, aga ma usun, et nominatsiooni saab ta kindlasti. Ma ise nägin seda filmi just nimelt Cannes'is ja juba seal oli näha, et sellest filmist midagi tuleb. Potentsiaali oli kohe näha, aga et see niimoodi lendama hakkab, oli arvatavasti ka tiimile endale väga suur üllatus. Ja väga positiivne üllatus, nii et mul on ainult hea meel," rääkis Aasa.

Produtsent tõi välja, et indie-animatsioonide eelarved kipuvad olema väiksed. ""Vooluga kaasa" eelarve on natukene alla nelja miljoni, mis võrreldes Ameerika stuudiote eelarvetega on ikka kümme korda väiksem. Aga samas ma ütleksin, et see on ka üks "Vooluga kaasa" trumpe. Ühelt poolt on film piisavalt universaalne, et haarata kogu maailma ja ka USA filmitööstust. Teisalt ongi ta väikese eelarve ja väikese tiimiga tehtud film, mis tuleb väikesest riigist. Ma arvan, et see uudsus võlub ka neid otsustajaid USA-s," tõdes ta.

Kuigi filmi peamiseks iseloomustuseks on saanud dialoogi puudumine, siis Aasa sõnul on indie-animatsioonides see võte olnud kasutusel aastakümneid. "Aga kindlasti mõjub dialoogi puudumine täispikas filmis natukene teisiti, kui näiteks lühianimatsioonide puhul. Asi on ka ikkagi rütmitajus. Alles hiljuti üritas Oscarit saada selline film nagu "Robot Dreams" (Pablo Berger, Hispaania-Prantsuse, 2023), mis oli ka ilma dialoogita, aga see minu jaoks filmina ikkagi venis. "Vooluga kaasa" puhul sellist probleemi ei ole. Siin on kuhtunud hea monteerija ja hea rütmitaju. Vastasel juhul ei ole dialoogita film nii hästi lennanud," selgitas Aasa.

Aasa ütles, et hetkel on käimas täispika sõltumatu animatsiooni tõus, mille pardale peaks tema hinnangul hüppama ka Eesti. "Kui mõtleme Eesti täispikale animale, siis meil on ju väga vähe kogemust just nimelt sõltumatu täispika filmiga. Pigem on meil kogemust lastefilmidega. "Vooluga kaasas" on loomulikult ka kaastootmine, see ei ole ainult Läti film, aga ikkagi on tore näha, et Läti märkas sellist talenti ja andis inimestele võimaluse. Selles mõttes on väga oluline märgata oma talente õigel ajal, siis, kui on meil on veel see võimalus. Sooviksin seda Eestis kindlasti ka produtsendi vaatevinklist rohkem näha," nentis Aasa.

Ta lisas, et Lätis ja Leedus ei ole filmitootmine eesrindlik ainult animatsioonide kontekstis. "Toodetakse väga palju, on ka väga palju festivalimenukaid. Mina elan neile väga kaasa. Eestis teeb lühianimatsioon endiselt laineid, selle üle on hea meel, aga me vajaks samuti täispikka."