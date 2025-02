Kinodesse jõuab kodumaine animafilmikassett "Animaffia"

Alates 20. veebruarist jõuab Eesti kinodesse animafilmikassett "Animaffia", kuhu on koondatud nii täiesti uued kui viimase kahe aasta jooksul arvukatel välisfestivalidel linastunud ning rahvusvahelist tunnustust pälvinud Eesti autorite lühianimafilmid.

"Publiku ette jõuab kaheksa lühianimafilmi. Nii ülevaatlikku ning nii paljudesse kinodesse jõudvat animakassetti ei ole eesti filmiajaloos varem tehtud. Ühenduslüliks on siin filmide eripalgelisus, mis näitab tänase Eesti autorianimatsiooni laia ampluaad ega mahu kindlate teemade ja tehnikate piiridesse," ütles kasseti ellukutsuja Kristel Tõldsepp A Filmist.

"12 000 kandidaadi hulgast Sundance'i filmifestivalile valitud Liisi Grünbergi "Miisufy" heidab iroonilise pilgu inimese sõltuvussuhtele virtuaalmaailmaga. Märksa grotesksema huumoriga raputavad Los Angeleses AFI Festil esilinastunud Martinus Klemeti "Yummy" ja PÖFF Shortsil special mention'i pälvinud Andres Tenusaare "Väike Teine". Teist laadi lummavaid radu sammuvad Olga Stalevi muinasjutuline "Eha vari", mis linastus Hispaanias Sitgeses ühel maailma olulisimatest žanrifilmifestivalidest ning talvise Läänemere kaldal portselanist tegelastega üles filmitud Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud", mis sai tuule tiibadesse Locarno filmifestivalilt. Ühest kogumikust ei saa puududa ka armastusfilm ja selleks on meil viimatise PÖFFi avafilm, Riho Undi "Casablanca"," kirjeldas programmis linastuvaid filme produtsent Aurelia Aasa stuudiost AAA Creative.

Animakassetti raamivad eelmisel auhinnahooajal Oscari lühinimekirja jõudnud filmid "Eeva" (rež: Lucija Mrzljak ja Morten Tšinakov) ning "Koerkorter" (rež: Priit Tender).

"Eesti animatsioon on üleilmse animakogukonna hulgas jätkuvalt kõrgelt hinnatud ning "Animaffia" on suurepärane võimalus, et ka kodumaine publik sellest tipptasemel Eesti filmiliigist suure ekraani vahendusel osa saaks," sõnas produtsent Marianne Ostrat Fork Filmist.