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Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

Kunst
Foto: Rene Kundla/ERR
Kunst

Sarnaselt mõni nädal tagasi toimunud Eesti Kunstnike Liidu oksjoniga kestab Rakvere galeriis oksjon galerii elushoidmiseks. Oksjonile on Lääne-Virumaa kunstnikud annetanud peaaegu sada tööd.

Raivo Riimi ja Riho Hüti eestvedamisel on Rakvere galerii tegutsenud pea kolmkümmend aastat. Praegu on galerii avatud rendipinnal Pikal tänaval kaitseliidu Viru maleva peamajas. Raha on vaja leida nii üüriks, kommunaalkuludeks kui ka saalivalvuri palgaks.

Kunstnike liidu rahamurede lahendamiseks korraldatud edukast oksjonist innustust saades otsustati proovida sellist lahendust ka Rakveres. 36 kunstnikult saadi oksjonile peaaegu sada tööd.

"Oksjon on korraldatud väga lihtsalt. Meil ei ole netioksjonit – me esimest korda teeme alles seda –, ei ole ka tutvustavaid videoid. Aga meil on näitusmüük ja kui töö hakkab meeldima, siis alghinnast võib alati rohkem pakkuda. Siin need kollased sildid näitavad, et mõned tööd on juba huvi tekitanud," rääkis galerii juht Raivo Riim.

Rakvere galerii on Lääne-Virumaa kultuurielus leidnud kindla koha. "Rakvere galerii on sotsiaalne galerii. Kõik need päevaprobleemid nii Eestis, maailmas kui Rakveres lähevad meile väga korda. Läbi ühisnäituste, läbi portreenäituste ja läbi teemade ka, mida me valime, ja kunstnikud ka, keda me siia valime – need on ikka väga tihedalt seotud sellega, mis ümberringi maailmas toimub," sõnas galerist Riho Hütt.

Oksjonile kolm teost annetanud kunstnik Margus Bambergi sõnul on Rakvere galerii maakonna kunstnikele väga oluline.

"Ma ei kujuta ette, et seda ei oleks. Siin on tekkinud oma tutvuskond, sõpruskond. Inimesed käivad siin koos kasvõi korra kuus, kui uus näitus avatakse. Kus sa mujal ikka kokku saad. Ja näitad ennast ning vaatad teisi," sõnas kunstnik Margus Bamberg.

Oksjon-näitus on Rakvere galeriis avatud kuni oktoobri lõpuni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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