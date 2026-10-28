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Kunstiturg loodab kunstnike liidu toetusoksjoni edust kasu lõigata

Kunst
Foto: KPMS
Kunst

Sügisene kunstioksjonite hooaeg on vaikselt hoogu kogumas. Korraldajad ootavad huviga, millist mõju kunstiturule avaldas kunstnike liidu petuskandaal ja selle leevendamiseks korraldatud oksjon koos oma rekordtulemustega.

Vernissage galerii toob sügisnäitusel välja nii klassikuid kui ka tuntud kaasaegseid autoreid. Kõige vanem töö näitusel on Eduard Wiiralti akvarell 1916. aastast, valikus on aga ka värskeid sel aastal valminud töid. Galerist Kristiina Radevalli sõnul oli kuu alguses toimunud kunstnike liidu toetusoksjonil kogu valdkonnale positiivne mõju.

"Kunst on hästi trendis praegu ja see toetusoksjon oli väga tähtis meile kõigile. See tõi väga suurt tähelepanu. Loodame, et see jätkub ka edaspidi, sest meil on tekkinud juurde kliendid ja kunstihuvilised. Kes teab, äkki Eesti rahvas on tulevikus mitte ainult teatrirahvas, vaid ka kunstirahvas," rääkis Radevall "Aktuaalsele kaamerale".

Allee galerii kahele pinnale jaotatud oksjoninäitus on nende läbi aegade mahukaim, valikus on üle 260 töö. Nende hulgas on ka mitmeid välismaalt üle aastate tagasi koju tagasi jõudnud teoseid. Samuti tuntud autorite töid, mida pole Eestis kunagi näidatud.

"Ma arvan, et Eesti kunst ei ole kunagi nii palju positiivset tähelepanu saanud. Kindlasti toob see kunstiturule uusi kunstisõpru, kes alles esimest korda oma esimese kunstiteose soetavad. Kunstiturul loeb alati kvaliteet, kui on head tööd, leidub neile alati ostja," sõnas Allee galerii juhataja Katre Pärn.

Oktoobri alguses toimunud kunstnike liidu toetusoksjonit vahendanud Eesti Kunsti Oksjonid keskendub oma sügisoksjonil peamiselt noortele ja elavate autoritele, aga nende kõrvalt leiab nii Haameri kui ka Okase töid. Seda nad aga ei oska aimata, kas sama suur melu, mis saatis kunstnike liidu toetussündmust, jätkub ka nende sel nädalavahetusel toimuval oksjonil.

"Paradoksaalsel kombel mõjus kunstile väga hästi ka 700 000 vargus, sest Eesti kunstist rääkides ei ole kellelgi võimalik ega pole õnnestunud nii palju tähelepanu tõmmata Eesti kunstile, kui nüüd seoses selle vargusega ja toimunud oksjoniga tuli. See 700 000 võibki laiemas kontekstis peenrahaks osutada, kui võrrelda kasuga, mis see kunstile tõi," rääkis Eesti Kunsti Oksjonid esindaja Orm Naarits.

Peagi avab oksjoninäituse ka Haus Galerii. Kunstituru spetsialisti ja galeristi Siim Raie hinnangul on sel sügisel enampakkumisel väga rikkalik valik töid ning oodata on varasemast rohkem pakkujaid ja ostjaid.

"Ma arvan, et Eesti Kunstnike Liidu oksjoni pikaajaline mõju on see, et inimesed vaatavad, et nende omanduses olev kunst on ajas väärtust kasvatanud ja neid, kes on nõus seni koduseinal või kapi taga olevat kunsti müüma, tuleb juurde," sõnas Raie.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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