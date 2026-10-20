Sada kunstnikku lõid "Tõe ja õiguse" auks kunstiteosed, mis lähevad oksjonile

Sada aastat pärast Tammsaare "Tõe ja õiguse" esmatrüki ilmumist lõid sada eesti kunstnikku raamatust inspireeritud kunstiteose, mille reprod rändasid raamatukaantele. Nii kunstiteosed kui raamatute ainueksemplarid lähevad peagi oksjonile.

Idee autor, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino ütles, et taolisel kujul raamatuoksjonit pole tema teada Eestis varem korraldatud.

"Muidugi ei ole raamatuoksjonit korraldatud ühele sellisele teosele. Kui siis on olnud rariteete erinevatelt autoritelt ja erinevatest aegadest," märkis Vaino.

Maarja Vaino sõnul on põnev, kuidas erinevates tehnikates teosed trükitud raamatukaantel oma elu hakkavad elama.

"Me jalutame nende kunstiteoste keskel ja need mõjuvad ikkagi kunstiteostena, rohkem kaasaegsena. Võib-olla psüühika ütleb meile, et need on elavate kunstnike loodud teosed. Aga kui me vaatame raamatukaant, siis ta võtab kuidagi arhailisema vormi. Ta tõesti ei ütle meile kohe ära, millisel ajal ta on loodud. Ääretult põnev on vaadata dialoogi kunstiteose ja raamatu vahel ning ka neid raamatuid koos," lausus ta.

Kõik raamatud lähevad oksjonile alghinnaga 50 eurot ning maalid 350 eurot. Teisipäeval avaneb ka e-oksjoni keskkond Vaal galerii kodulehel, kus pakkumisi saab teha. Oksjon toimub 30. oktoobril.