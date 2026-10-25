Tütar galerii esindatavate kunstnikega liitus August Sai

Tütar galerii ja maalikunstnik August Sai sõlmisid esinduskokkuleppe. Kuni novembri alguseni on galeriis avatud ka Sai isikunäitus "Värvinahas".

August Sai maaliseeriates põimuvad kunstiajaloost pärit kujutised, filmikaadrid ja lavastatud fotod, mille valikul lähtub kunstnik eelkõige motiivide vormilistest omadustest. Hoolikalt maalitud kujutise illusiooni kõrvutab ta maalipinna materiaalsusega, uurides, kuidas kultuurilised teadmised ja isiklik kogemus mõjutavad seda, mida vaataja näeb.

Näitusel "Värvinahas" esitleb kunstnik autoritehnikas maale, milles ühendab vanade meistrite maalidelt pärit motiivid skulptorile omase materjalikasutusega. Kunstnik eemaldab lõuendilt õlinaha ning vormib seda kätega, muutes algse kujutise ruumiliseks ja skulpturaalseks.

August Sai on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalieriala ning täiendanud end FLACC Workplace for Visual Artists residentuuriprogrammis Belgias. Lisaks praegusele näitusele Tütar galeriis kuuluvad tema isikunäituste hulka "Värvi lugu" Hobusepea galeriis (2020) ja "Kakskümmend käänet" Draakoni galeriis (2018).

Tütar on Tallinnas Noblessneris tegutsev kaasaegse kunsti galerii, mis esindab noorema põlvkonna kunstnikke, tutvustades nende loomingut nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Galerii esindatavate kunstnike hulka kuuluvad teiste seas Tõnis Saadoja, Angela Maasalu ja Urmas Lüüs.