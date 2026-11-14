Pildid: Dénes Farkas avas Tütar galeriis isikunäituse

Eesti-ungari kunstnik Dénes Farkas avas Tütar galeriis isikunäituse "Herbaarium", kus joonistustest, päevikukatkest ning mustvalgetest ja värvifotodest koosnev installatsioon toob vaataja ette kunstniku isiklikud argirituaalid ja loomingu lähteimpulsid.

Näituse algpunktiks on Farkase korduvalt pooleli jäänud katsed päevikut pidada. Kirjutamise asemel hakkas kunstnik väikestesse Jaapani päritolu märkmikesse visandama oma toataimi. Algselt ei olnud need mõeldud iseseisvate kunstiteostena, vaid võimalusena luua igapäevast omaette olemise ruumi. Farkase sõnul mäletab ta siiani täpselt, millal ja millise tundega ta ühe või teise joonistuse tegi.

Kunstiteadlane Hanno Soans kirjutab näituse saatetekstis, et see on näitus, mis räägib näituste vahel olemisest, mõtete ja tunnete minnalaskmise ruumist. "Seal domineerivad irdsed impulsid, mis ei tahagi algselt ehk olla kunst, kuid millest kunstnikuks olemine ometi toitub – kuhjuvaist frustratsioonidest ja nendega leppimise igapäevastest riitustest. Konstruktiivsest katkiolekust."

Märkmikest välja rebitud ja algse järjestuse kaotanud taimejoonistusi seob näituseruumis trükimasinakirjas päevikukatke. Nende kõrval on seitse ereda taustaga lähifotot purunenud portselantassist, mida on püütud kintsugi tehnikas parandada. Installatsiooni kolmanda osa moodustavad 116 teralist mustvalget A4-formaadis fotoväljatrükki, millel kohtab samu toataimi uute vaatenurkade alt.

Dénes Farkas on foto- ja installatsioonikunstnik, kes on oma loomingus keskendunud visuaalsete kujutamisviiside kriitikale, kujutise ja teksti suhetele ning ühiskondlikule etteantusele üksikisiku kogemustes. Farkas on õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafikat (BA, 2001) ja fotograafiat (MA, 2003). Ta esindas näitusega "Ilmne paratamatus" Eestit 55. Veneetsia biennaalil. Ta on viibinud URRA kunstiresidentuuris Buenos Aireses (2018). Teda on auhinnatud Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (2010, 2014 ja 2018). Farkas oli kunstnikupalga saaja aastatel 2016–2018.

Näituse graafilise disaini autor on Ott Metusala, saateteksti autor Hanno Soans, kunstnikuteksti tõlkis Alma Lii Farkas. "Herbaarium" jääb Tütar galeriis avatuks kuni 10. jaanuarini.