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Pildid: Hobusepea galeriis avati näitus "Algaja õnn"

Kunst
Näitus
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14 pilti
Kunst

Näitus "Algaja õnn" toob kokku Sten Ojavee, Hanna Samosoni ja Mathias Väärsi, keda ühendab huvi pikamaamatkamise, -jooksu ja -rattasõidu vastu. Näitus käsitleb vastupidavusaladega tegelemist loomingulise, mõtestatud ja kohati absurdse tegevusena, millel on kunstiga üllatavalt palju ühist.

Näituse lähtekohaks on kolme osaleja ühine huvi, kuid erinevad kogemused, lähenemised ja ootused nii kunstile kui ka vastupidavusaladele. Mõlemaid iseloomustab teatav absurdsus: need võivad nõuda erakordset pühendumist, põhjalikku ettevalmistust ja järjekindlust, kuigi eesmärk ja tähendus ei pruugi olla lõpuni mõistetavad ei tegijale endale ega kõrvalseisjale.

Sadade või tuhandete kilomeetrite läbimine nõuab valmisolekut ootamatusteks ning esialgsetest plaanidest loobumiseks. Vastupidavusaladega kaasnevad pidev piiride kompamine, võistluslikkus nii iseenda kui ka teistega, keha ja vaimu järjepidev treenimine ning piitsutamine, aga ka hirm, kahtlused, usk ja lootus.

Siin avaldub eskapismi paradoks: soov eemalduda argipäevast, kogeda vabadust ning midagi harjumatut ja ebamugavat viib inimese olukordadesse, mis nõuavad erakordset distsipliini, enesepiiramist ning füüsilist ja vaimset pingutust.

Sten Ojavee kavandas 18. aprillil 2026 alustada 4270 kilomeetri pikkust matka mööda Pacific Crest Traili, mis kulgeb Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide piirilt Kanada piirini. Kolmeosaline videodokumentatsioon annab tagantjärele sissevaate pikamaamatka ettevalmistusse. Videod avavad pikamaamatka anatoomiat, keskendudes ettevalmistuse, kujuteldava teekonna ja tegelikkuse vahelisele vastuolule.

Hanna Samoson katsetab võimalusega kogeda armastust kui kütust, mida saab erinevate suhtumiste ja praktikate kaudu juurde tankida. Katsetades näiteks tänutunde, kaastunde ja andestusega, uurib ta nende mõju teekonna jätkamisele. Praktikate käigus sündinud objektid moodustavad kunstniku isikliku varustuse, mille osad kehastavad erinevaid suhtumisi iseendasse.

Mathias Väärsi teosed keskenduvad võistlemisele ning sellele, kuidas soov saavutada võimalikult hea tulemus mõjutab inimese käitumist ja valikuid enne võistlust, selle ajal ja pärast seda.

Väärsi, Samosoni ja Ojavee ühistööna on näitusele valminud mitu teost, mis on sündinud ühiselt veedetud aja, vestluste ja mõttevahetuste käigus.

Näituse nimiteos "Algaja õnn" võimaldab külastajatel kogu näituse vältel jälgida osalejate füüsilist aktiivsust ja liikumist ning elada kaasa nendevahelisele võistlusele, mille tulemusi arvestatakse punktides. Iga osaleja saab mängus edu saavutamiseks kujundada oma strateegia, seada isiklikke eesmärke ja valida nende täitmiseks erinevaid viise. Teos muudab näituse perioodil osalejate igapäevased tegemised võistluseks, mida saab otseülekandena galeriis jälgida.

Näitus Hobusepea galeriis on avatud 6.12.2026.

Toimetaja: Annika Remmel

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