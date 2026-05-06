Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus
Solarise disainitänaval on väljas EKA keraamikaosakonna ja popkunstimuuseumi PoCo koostöös sündinud näitus "PoCoEKApop", kus suurvorm-vaasid täitusid unikaalsete lilleseadetega.

Kümme noort keraamikut otsisid vormi, millest võiks saada popkunstimuuseumi visiitkaart: ese, mis koos värske lilleseadega esimesena tervitab muuseumisse sisenemisel ja saadab ära väljumisel. Näitusel on välja pandud kümme suuremõõdulist vaasi, mille sisse on lilleseaded teinud lillekunstnik Peter Boeijkens.

"Loodud 10 vaasi on igaüks isikupärased, neisse on pandud parimal viisil loovust, käelisi oskuseid ja erialast võimekust ning on maailmatasemel. PoCo on ülimalt rahul ja uhke selle koostöö tulemuste üle," ütles PoCo popkunstimuuseumi juht Linnar Viik.

Tööde valmimisele eelnes ettevalmistusperiood koos muuseumikülastuse ning põhjaliku uurimistööga, mille käigus oli igal tudengil võimalus leida just teda kõnetav autor, periood või temaatika popkunstis, millega suhestuda. End popkunsti maailmas koduselt tundev külastaja leiab rohkelt viiteid, vihjeid ja äratundmisrõõmu noorte autorite värskes tõlgenduses.

Tööde autorid on Arina Golubeva, Helen Griffiths, Maria Ivanova, Keily Kerem, Darja Konanõgina, Lilian Maasik, Koidu Priimägi, Lee Saarepera, Elisabeth Tõnne, Anna-Liisa Villmann, juhendaja Ingrid Allik.

Näitus jääb avatuks kuni 6. maini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

