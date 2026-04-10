Galerii: Soome tänavakunstnik EGS avas Pocos Eestist inspireeritud näituse

Koostöös Eesti kunstniku Viktor Guroviga valmis näitusele eriseeria käsitsi maalitud keraamilistest taldrikutest, mis on inspireeritud Koplis asunud Tallinna keraamikatehasest, mille territooriumil EGS 15 aastat maalis.

"Avastasin Koplis asuva keraamikatehase umbes 2004. aastal. See tundus nagu linna sisse peidetud maailm – mõned osad veel töötasid, teised olid täiesti tühjad, pakkudes lõputult pindu maalimiseks. Aja jooksul kujunes see üheks minu peamiseks loomingupaigaks. Poleks uskunud, et ka 20 aastat hiljem on see koht minu isikunäituse teemaks Tallinnas," avas kunstnik.

EGS-i loominguline teekond sai alguse tänavakunstnikuna ning on tänaseks arenenud järjepidevaks identiteedi, koha, liikumise ja ajaloo uurimiseks läbi maalide, klaasskulptuuride ja installatsioonide. Ta on Tallinna tööstuspiirkondades, mahajäetud tehastes ja isetekkelistest grafitipaikades maalinud alates 1990. aastate keskpaigast. Tänavakunstnikule omaselt ei avalda EGS oma nägu ega kodanikunime.