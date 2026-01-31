Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

29.jaanuaril avati Rotermannis PoCo Ajamaja galeriis tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982". Väljapanek on isiklik sissevaade tööstusdisaini esteetikasse ja legendaarsetesse automudelitesse, mis on disainerit inspireerinud juba alates lapsepõlvest.

1982. aastal Valgas sündinud ja motokrossiradade ümbruses kasvanud disainer tegi 20 aastat karjääri Euroopa ja Aasia autotööstuse lipulaevades. 2004. aastal EKA tudengitoolist Hyundaisse praktikale läinud Koop töötas ennast üles Korea autofirma Kia Motorsi vanemdisaineriks. Tema käe all valmis ka näiteks tänavatelt tuttav Kia Ceed mudeli disain. Sealt edasi 2018. aastast suundus ta Jaapanisse Mitsubishi Motorsi korporatsiooni disainistuudiosse, kus töötas kuni 2024. aastani. Hetkel juhib Björn Koop Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonda.

See näitus on aga omamoodi sõit tagasi nende masinateni, mis panid teda kunagi suurelt unistama. "Kui olime väikesed, ei olnud Valgas nn välismaa autosid kuigi palju ning Tallinnas käies jäid need vähesed lääne autod eriti eredalt silma. Mäletan, kuidas loendasime vennaga, mitu välismaa autot ühe nädalavahetuse jooksul nägime. Valka tagasi jõudes keerlesid need pildid peas ega andnud rahu ning kandsin need mälupildid siis hoolega paberile. Ühel hetkel muutus autode joonistamine minu igapäevaseks tegevuseks. Proportsioonid, pinnad, jooned, esitulede kujud, uste raamid – kõik see haaras mind täielikult. Hilisem on, nagu öeldakse, juba ajalugu," ütles Björn.

Näitusele on disainer käsitsi ning fototöötlus programmi abil visandanud mitmete legendaarsete automudelite uuendatud versioone. Näitusele valis Björn just need mudelid, mis on teda sügavalt inspireerinud ja ajendanud joonistama. Teda on eelkõige võlunud nende lihtsad, kuid selged jooned ja vormid. Uurides mudelite turuletuleku aastaid, avastas ta, et mitmed neist olid jõudnud avalikkuse ette just tema sünniaastal.

Näitus on tasuta külastamiseks avatud 31.juulini PoCo Ajamaja galeriis.