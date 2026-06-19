Music Estonia otsib uut tegevjuhti

Eesti muusikaettevõtluse esindusorganisatsioon ja arenduskeskus Music Estonia kuulutas välja avaliku konkursi uue tegevjuhi ja juhatuse liikme leidmiseks. Kuus aastat Music Estoniat vedanud Ave Demelemester ametis ei jätka.

"Otsus teatepulk edasi anda on pikalt läbi kaalutletud ja sündinud teadmises, et kahe ametiaja jooksul on organisatsiooni juhtimises taas palju eesmärgipärast ära tehtud," sõnas Music Estonia senine tegevjuht Ave Demelemester.

"Viimaste aastate jooksul oleme koos terve valdkonnaga tegutsenud keerulises keskkonnas – läbinud pandeemia, majanduskulude kasvu ning toimetame senini kestvas geopoliitilises kriisis ja sõjaolukorras Euroopas. Selle kõrvalt oleme organisatsioonina teinud parima, et meie valdkonda toetada – kaasanud jätkuvalt nii Eesti kui ka välisresursse, et seeläbi pakkuda muusikaettevõtjatele programme ja rahvusvahelisi võimalusi, olnud aktiivsed kultuuripoliitikas, mõtestanud ja loonud võimalusi oma liikmelisusele ning tegelenud valdkonna tunnustamisega," lisas ta.

Music Estonia nõukogu esimehe Tallinna Kontserdimaja AS-i juhatuse liikme Aivar Sirelpuu sõnul on Music Estonia teinud viimase kuue aastaga suure arenguhüppe. "Music Estonia on kasvanud oma valdkonna arvestatavaks eestkõnelejaks ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti loomevaldkonna esindusorganisatsiooniks," sõnas Sirelpuu.

Demelemester jätkab organisatsiooni juhtimist oktoobri lõpuni. Uus juhatuse liige on oodatud ametisse astuma 2. novembril 2026. Tulevaselt liidrilt oodatakse organisatsiooni tegevuse, strateegiliste eesmärkide, finantside ja arenduse terviklikku juhtimist, liikmete aktiivset kaasamist, valdkondlikku huvikaitset ning kultuuripoliitikas kaasarääkimist.

Kandideerimine uue tegevjuhi ja juhatuse liikme kohale on avatud kuni 19. juulini 2026. Kandideerimiseks tuleb esitada CV, motivatsioonikiri ning lühiessee, kus oodatakse kandidaadi visiooni Music Estonia rollist ja arengusuundadest. Uus juhatuse liige valitakse nõukogu otsusega kuni kolmeks aastaks, mida on võimalik pikendada.