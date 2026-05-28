Hard Rock Laagris astuvad üles nii rahvusvahelised suurnimed kui ka uued tulijad

Hard Rock Laager toob 3. ja 4. juulil raskemuusika taas Vana-Vigala rohelusse. Festivalil astuvad üles rahvusvahelised suurnimed, kohaliku metal-skeene olulised tegijad kui ka uued tulijad.

"Laagri 25-aastane teekond on kestnud terve inimpõlve. Juubelile kohaselt on bändide osas pidulaud mitmekesine ja rikkalik – oleme kokku kutsunud tipptegijad eri žanritest, et rõõmustada nii pikaaegseid kui värskeid raskemuusika fänne, kes on ürituse ihu ja hing," sõnas Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.

Hard Rock Laagri peaesineja on Rootsi industriaal-metal'i esinimi Pain. Pain on välja andnud kaheksa stuudioplaati, millelt pärinevad muuhulgas lood "End Of The Line", "Shut Your Mouth", "Same Old Song", "Follow Me" ja "Coming Home". Bänd on Eestis käinud varemgi – 2017. aastal anti täismajale kontsert klubis Tapper. Hard Rock Laagris astub Pain üles reedel, 3. juulil.

Laagri laupäevane peaesineja on Vader. Vader alustas 1983. aastal Poola väikelinnas Olsztynis heavy-bändina. Peatselt liikus bänd thrash metal'i suunas ning 1980. aastate lõpus mängiti juba death metal'it. Nende kolmas demo "Morbid Reich" müüs üle 10 000 koopia ja peale raudse eesriide langemist sõlmisid nad plaadilepingu Earache'iga, mis tõi Vaderile tuntust kogu maailmas ja pani nende nime särama ka MTV ekraanil. Tänaseks on Vader välja andnud 12 stuudioalbumit.

Eivør ühendab oma loomingus pärimusmuusika ürgse jõu, klassikalise vokaalikunsti, eksperimentaalse popi ja metal'i tumeda intensiivsuse. Eivøri muusika on sügavalt seotud looduse, inimloomuse ja vaimse vastupidavusega. Lisaks soolokarjäärile on Eivør loonud muusikat filmidele, telesarjadele ja mängudele.

Gaahls Wyrd loodi 2015. aastal Bergenis pärast seda, kui vokalist Gaahl oli tõmmanud joone alla tegutsemisele sellistes Norra metal-ajaloo suurnimedes nagu Gorgoroth, God Seed ja Trelldom. Ansambli algkoosseisu üheks keskseks jõuks kujunes kitarrist Lust Kilman, kelle atmosfääriline ja täpne käekiri on tänini Gaahls Wyrdi kõla tuum. Igal Gaahls Wyrdi kontserdil kõlavad ka lood endiste bändide varamust.

Cemetery Skyline on aasta tagasi kokku tulnud põhjamaine gooti-metal'i bänd, mille lõid Mikael Stanne (Dark Tranquility), Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum), Santeri Kallio (Amorphis), Victor Brandt (Dimmu Borgir) ja Vesa Ranta (Sentenced). 2024. oktoobris andsid nad välja debüütalbumi "Nordic Gothic". Album debüteeris Soome albumiedetabelis kolmandal kohal ja tõusis füüsiliste albumite edetabelis esikohale nädal pärast ilmumist.

1980. aastal Inglismaa tööstuslinnas Bradfordis sündinud New Model Army on olnud pea pool sajandit kestnud liikumine, mis on kokku toonud muusika, poeetika ja sotsiaalse närvi. Ansambli asutaja Justin Sullivan on kujundanud neist 15 stuudioplaati välja andnud kollektiivi, mille looming on korraga vihane ja hell, poliitiline ja isiklik, juurdunud sügaval inimliku kogemuse ja mässu pinnases. New Model Army jõuab Eestisse teist korda. Esimest korda esines bänd Eestis 1993. aastal Rock Summeril.

Lõunanaabrite tuntuim metal-bänd Skyforger pärjati mõned nädalad tagasi Läti muusikaauhindade gaalal 2025. aasta parima metal-bändi tiitliga. Tänaseks on Skyforger välja andnud kaheksa stuudioplaati ja külastanud enam kui 35 riiki siin- ja sealpool ookeanit, kinnistades oma mainet eheda folk-metal bändina.

Eelmisel aastal albumiga "Inkvisiitor" parima metal-plaadi auhinna pälvinud Goresoert on stiililiselt mitmekülgne ja jõuline ansambel, mis ei jäta kontserdil ühtki padrunit salve.

Zorg on Eesti metal-bänd, mis flirdib tehnoloogiaga ja segab oma muusikasse hiphoppi, industriaali ja triphoppi. See on kombinatsioon, kus visuaalne maailm kohtub inseneriteadusega ja muusika matemaatikaga.

Talbot naaseb live-pausilt ja annab ühe vähestest kontsertidest see aasta Hard Rock Laagris. Hetkel on bändil käsil uue albumi kirjutamine ja salvestamine, mis näeb ilmavalgust tuleval aastal. Doom'i ja post-metal'i äärealadega eksperimenteeriv duo on oma 18 tegutsemisaasta jooksul andnud välja kolm täispikka stuudioalbumit ja ühe EP ning andnud ligi 300 kontserdi nii Euroopas, Jaapanis kui ka Austraalias.

Freakangel ühendab industriaalse elektroonika, rasked kitarrid ja tugeva live-energia. Bänd on viimase aasta jooksul on oluliselt laiendanud oma kontserttegevust – 2024. aasta sügisel käis Freakangel tuuril USA-s ja Mehhikos, kus kinnitati huvi nende kõla vastu ka väljaspool Euroopat. 2026. aasta alguses liitus bänd erikülalisena projekti Grendel tuuriga Suurbritannias ning seejärel osales Freakangel Saksamaa minituuril, mille kureeris Andy LaPlegua.

Pantokraator on Eesti rokkmuusika üks omanäolisemaid nähtusi, mida on raske suruda ühte kitsasse raami. Eelmisel sügisel avaldatud album "Déjà vu" sai Eesti muusikaauhindadel nominatsiooni aasta rokkalbumi kategoorias, hetkel käib töö oktoobris ilmuva albumi "William Shakespeare'i sonetid" kallal.

Taak on viimaste aastate jooksul läbi teinud mitmeid muutusi, kuid möödunud aasta lõpus avaldas bänd uues koosseisus salvestatud täispika albumi "Surmalaev". Bänd on enam kui 20 aasta pikkusel teekonnal stiilimääratlusi eirates oma loomingut vürtsitanud erinevate metal-muusika žanrite mõjutustega.

Swarni puhul on tegemist grupeeringuga, mis on alati jäänud kindlaks oma põhimõtetele nii elus kui ka muusikas, olles väljaspool rangeid määratlusi. Bändis kohtuvad põhjamaade death metal ning kangekaelne d-beat. Swarn on andnud välja kaks täispikka albumit ning hulganisti lühiplaate.

Tallinnas tegutsev AMP ehk Antsud Metal Project on kooslus, kus kohtuvad tuntud folkrokki viljeleva ansambli Antsud algkoosseisu liikmed ja uued talendid. Projekt vaatleb Antsude pärimuslikke lugusid läbi metal'i prisma, luues neile raskema ja jõulisema kõla, mis on põimitud süntesaatorite ja atmosfääriliste meloodiatega.

Humanity on 2022. aastal Tallinnas loodud death metal'it viljelev kollektiiv. 2024. aastal ilmus Humanity esimene täispikk album "Out of Structure". Bändi kõige hiljutisem väljalase on 2026. aasta jaanuaris ilmunud EP "From Tragedy to Erode".

Portread loodi 2013. aastal eesmärgiga nihutada klassikalisi metal-muusika piire, üritades siduda meloodiaid ja rütme, erinevaid instrumente ning naisvokaali. Uus Portreadi ajastu on kiirem, kurjem ja võimsam. 2026. aastal naaseb Portread üle kaheksa aasta Hard Rock Laagri lavale, mängides nii uut kui ka vana materjali.

Varaan on Eesti heavy-bänd 1980. aastate esimesest poolest. Bänd pani tugevat rõhku omaloomingule ja oli suunanäitaja tervele põlvkonnale karvikutele. Ansambli viimase aja loomingusse on segatud fusion'i ja klassikalise muusika mõjutusi.

Viljandimaa kompromissitu thrash-kvartett Theoretik on esinenud kümnete välis- ja kodumaiste ansamblitega. Hetkel töötavad mehed debüütalbumi kallal.

Puberteet paneb pärast kümmet aastat tegutsemist pillid kotti. Sestap tuhisevad puberteetlased Hard Rock Laagri lavale, et maailmale oma vildakaid filosoofiaid veel viimast korda kuulutada.

Error Of Principle on neljaliikmeline rokkbänd Viljandist, mille muusika närib läbi inimese ja ühiskonna valupunktidest ning jääb kuulajale meelde elava esituse ning repertuaari poolest. Žanri poolest saavad rõõmustada nii nooremad kui ka vanemad kuulajad, sest bändi värsket ja toorest maailmapilti kannab enda õlgadel vanemate tegijate pärand.

Kodumaistest suurnimedest astub lavale ka Metsatöll.