Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

Bändi Catch Your Breath muusikas saavad kokku kaasaegne hard rock, metalcore, elektrooniline helikeel ja emotsionaalsed tekstid.

2017. aastal alustanud Catch Your Breath on lühikese ajaga jaganud lava mitmete USA ja rahvusvahelise raskeroki suuremate nimedega. Laiema läbimurde tõi bändile 2023. aastal ilmunu debüütalbum "Shame On Me".

2026. aastal alustab bänd uut peatükki albumiga "Not Broken Enough", mis ilmub 28. augustil ning millelt on juba avaldatud singlid "Blood Money", "Lost", "[Gen]inside" ja "Control".

Bänd jõuab Eestisse oma "Not Broken Enough Tour 2027" turnee raames. Kontserdi erikülalistena astuvad üles Austraalia metalcore'i bänd Ocean Sleeper ja Elijah.