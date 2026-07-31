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Pealinnas algab kolmepäevane Tallinn Rock Festival

Muusika
Scorpions
Scorpions Autor/allikas: Marc Theis
Muusika

Reedel stardib Unibet Arena kvartalis kolm päeva kestev Tallinn Rock Festival, kus teiste seas astuvad lavale ansamblid Scorpions, Godsmack ja Sepultura.

Tallinn Rock Festivalil astub kolme päeva jooksul üles 26 ansamblit kümnest riigist. Festivali peaesinejad on Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, P.O.D. ja White Lies.

Üks maailma mõjukamaid rokkbände Scorpions moodustati 1965. aastal Hannoveris. Tänaseks on bänd müünud rohkem kui 100 miljonit albumit ning on jätkuvalt oodatud peaesineja kõikidel suurtel rokifestivalidel.

Godsmack on 1995. aastal Bostonis asutatud USA hard rock'i ja alternatiiv-metal'i bänd, mille eesotsas on laulja Sully Erna. Üle 20 miljoni albumi müünud ansambli suurimate hittide hulka kuuluvad "I Stand Alone", "Voodoo", "Awake" ja "Under Your Scars".

1994. aastal loodud Hatebreed on USA metalcore'i ja hardcore'i bänd, mida veab laulja Jamey Jasta. Oma karmi kõlaga on Hatebreed kujunenud üheks žanri olulisemaks ja mõjukamaks bändiks, mis on tuuritanud koosseisudega nagu Slayer, Slipknot ja Lamb of God.

Sepultura on1984. aastal asutatud Brasiilia bänd, mida peetakse üheks thrash metal'i mõjukamaks bändiks maailmas. Sepultura on teada andnud, et 2026. aasta lõpuks pannakse pillid kotti, seega antakse Tallinn Rock Festivalil oma baltikumi viimane kontsert.

1992. aastal San Diegos loodud alternatiivmetali ja nu-metal'i pioneer P.O.D. (Payable on Death) tõusis maailmakaardile miljoneid müünud albumiga "Satellite" ning ülemaailmsete hittidega "Alive", "Youth of the Nation" ja "Boom".

White Lies on 2007. aastal Londonis sündinud post-pungi ja indie-roki trio, mille sünge, meloodiline ja filmilik kõlapilt on toonud neile tugeva positsiooni Euroopa alternatiivmuusika areenil. Debüütalbum "To Lose My Life…" tõusis ilmudes Ühendkuningriigi albumitabeli esikohale.

Lisaks astuvad festivalil üles Royal Hunt, Herald, Star Crystal, Robotorr, Black Sun, Echolove, Pedigree, Bloodfeather, Unsainted, Sever, Nevesis, Kannabinõid, Above My Head, Rivetskull, Goresoerd, Pridian, Intrepid, Evestus, Dreams They Have Stolen ja Khroma.

Toimetaja: Karmen Rebane

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