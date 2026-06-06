Tallinnas esineb tuleval aastal heavy metal legend Sabaton

Tuleva aasta 7. mail astub Tallinnas Unibet Arenal üles Rootsi heavy metal ansambel Sabaton, kes jõuab Eestisse oma tuuri "The Legendary Tour 2027". Erikülalisena astub üles vaid selleks turneeks loodud The Legendary Orchestra.

Sabaton alustas tegevust 1999. aastal Rootsis Faluni linnas. Enam kui 25 aasta jooksul on nad andnud välja 11 stuudioalbumit, seni viimane kauamängiv "Legends" ilmus 2025. aastal. Voogedastusplatvormidel on nende muusika kogunud üle kolme miljardi kuulamise, Youtube'is on neid üle kahe miljardi vaatamise.

2025. aasta oktoobris ilmunud album "Legends" tähistas bändi jaoks uut peatükki. Lisaks Esimese ja Teise maailmasõja käsitlustele sukeldub album mõnede ajaloo ikoonilisemate tegelaste, sealhulgas Jeanne d'Arci, Napoleoni, Julius Caesari, Hannibal Barca ja Miyamoto Musashi ellu.

Muusikute pühendumus ajaloole ulatub lavalt kaugemale. 2019. aastal käivitas bänd Sabaton History Channeli. Tegu on YouTube'i projektiga, mis uurib koos ajaloolase Indy Neidelliga nende laulude taga olevaid tegelikke sündmusi. Nende algatus History Rocks tõi hiljem kokku muuseumid enam kui 30 riigist, et tähistada ja edendada ajalooharidust.

Sabaton on Eestis korduvalt üles astunud, viimati 2023. aastal "The Tour To End All Tours" turnee raames Unibet Arenal.