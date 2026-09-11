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Kuues Raskemuusika esitluspäev toob lavale 12 bändi

Muusika
Raskemuusika esitluspäev 2025
Raskemuusika esitluspäev 2025 Autor/allikas: Taimo Arume
Muusika

3. oktoobril toimub Tallinnas Klubis Tapper kuues Raskemuusika esitluspäev, mis toob ühe õhtu jooksul publiku ette 12 Eesti raskemuusika artisti, kellel on 2026. aastal ilmunud või ilmumas uut muusikat.

"Esitluspäeva mõte on anda ühe õhtuga võimalikult lai läbilõige sellest, mis Eesti raskemuusikas praegu toimub. Publik saab avastada uusi artiste, samal ajal kui saalis olevatele rahvusvahelistele muusikatööstuse professionaalidele võib juba poolest loost piisata, et saada aru, kas mõni bänd võiks neile edasiseks koostööks huvi pakkuda," ütles Eesti Raskemuusikaliidu eestvedaja Ott Evestus.

Eesti Raskemuusikaliidu korraldatav Esitluspäev toimub tänavu esimest korda
Klubis Tapper. Varasematel aastatel Tallinnas Kinomajas toimunud sündmus kolib
suuremasse kontserdipaika ruumipuuduse tõttu.

Tänavune programm ühendab eri põlvkondi ja erineva taustaga tegijaid: pikema
ajalooga Pantokraator, Tharaphita ja Freakangel, uuemad nimed Kurivaim,
Sunkiller ja Mobisa Mobisa ning pärast pikemat loomingulist pausi tagasi tulnud
Diversion Ends ja Surrogoat.

Lisaks astuvad üles Laura Prits, Artifer, Fumantum ja The Primer. Muusikaliselt ulatub programm modernsest rokenrollist ja progressiivsest rokist kuni paganliku black metal'i ning eksperimentaalse drone'i ja/või noise'ini.

Esitluspäeva formaat annab igale artistile umbes 20 minutit, kuid seda aega ei pea kasutama klassikalise kontserdi andmiseks. Enamik artiste mängib live-kava, samal ajal kui näiteks Pantokraator ja Tharaphita annavad avaliku intervjuu, avades oma uute albumite tausta ja loomeprotsessi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

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