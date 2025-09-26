X!

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

Kirjandus
Katrin Kern
Katrin Kern Autor/allikas: Tartu Ülikooli koduleht
Kirjandus

Edvin ja Lembe Hiedeli toimetajaauhinna pälvis tänavu toimetaja Katrin Kern.

Žürii koosseisus Jüri Kolk (esimees), Loone Ots, Riina Kasser ja Leenu Nigu valis 2025. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Katrin Kerni.

Katrin Kern (1967) õpetab Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis keeletoimetajaid ja tegutseb ise toimetaja ja tõlkijana. Ta on avaldanud mitu õigekeelsuse ja hea stiili õppevahendit. TLÜ kirjastuses ilmunud keeletoimetamise kõrgkooliõpik (koos Reili Arguse ja Helika Mäekiviga) pärjati parima kõrgkooliõpiku tiitliga. 2022. aastal sai ta Paabeli Torni tõlkeauhinna Kimberly Brubaker Bradley noorteraamatu "Õed hundid" eest. Toimetajana on ta toimetanud kõvasti üle saja raamatu lastekirjandusest keeruka kõrgkirjanduseni.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Auhinna on varem pälvinud Maiga Varik, Triin Kaalep, Anu Saluäär-Kall, Linda Targo, Asta Põldmäe, Kajar Pruul, Mart Orav, Krista Mõisnik, Terje Kuusik ja Siiri Ombler.

2025. aasta auhind antakse üle 30. septembril 2025 rahvusvahelise tõlkijate päeva pidulikul tähistamisel Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus. Samas antakse üle ka August Sanga nimeline luuletõlke auhind ja tutvustatakse Tõlkija Hääle XIII numbrit. Tõlkijate päeva üritus algab näituse "Tõlkes sündinud: Eesti kultuuri ajalugu tõlkekirjanduse peeglis (1525–2025)" avamisega. Näitus on loodud teadusgrandi "Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850–2010" uurimistöö tulemuste põhjal ja jääb avatuks 14. märtsini 2026.

Toimetaja: Karmen Rebane

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:54

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

18:53

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

18:52

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

16:04

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

15:02

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

14:36

Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

14:30

Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

13:37

Eriefektide juht: olen nagu leiutaja

13:00

Kunstnik Henrik Hürden: edu tuleb vaid töö ja pühendumuse kaudu

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.09

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

25.09

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

24.09

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

25.09

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

25.09

Siret Campbell: nii kõrgel püünel pole Eesti näitekirjandus varem olnud

25.09

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

24.09

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo