Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

Žürii koosseisus Jüri Kolk (esimees), Loone Ots, Riina Kasser ja Leenu Nigu valis 2025. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Katrin Kerni.

Katrin Kern (1967) õpetab Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis keeletoimetajaid ja tegutseb ise toimetaja ja tõlkijana. Ta on avaldanud mitu õigekeelsuse ja hea stiili õppevahendit. TLÜ kirjastuses ilmunud keeletoimetamise kõrgkooliõpik (koos Reili Arguse ja Helika Mäekiviga) pärjati parima kõrgkooliõpiku tiitliga. 2022. aastal sai ta Paabeli Torni tõlkeauhinna Kimberly Brubaker Bradley noorteraamatu "Õed hundid" eest. Toimetajana on ta toimetanud kõvasti üle saja raamatu lastekirjandusest keeruka kõrgkirjanduseni.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Auhinna on varem pälvinud Maiga Varik, Triin Kaalep, Anu Saluäär-Kall, Linda Targo, Asta Põldmäe, Kajar Pruul, Mart Orav, Krista Mõisnik, Terje Kuusik ja Siiri Ombler.

2025. aasta auhind antakse üle 30. septembril 2025 rahvusvahelise tõlkijate päeva pidulikul tähistamisel Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus. Samas antakse üle ka August Sanga nimeline luuletõlke auhind ja tutvustatakse Tõlkija Hääle XIII numbrit. Tõlkijate päeva üritus algab näituse "Tõlkes sündinud: Eesti kultuuri ajalugu tõlkekirjanduse peeglis (1525–2025)" avamisega. Näitus on loodud teadusgrandi "Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850–2010" uurimistöö tulemuste põhjal ja jääb avatuks 14. märtsini 2026.