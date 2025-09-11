Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi

Göteborgi raamatumessi raames annab Eesti Teatri Agentuur välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku "Read Me, Love Me, Play Me! Five Estonian Plays from 1911 to 2020" ning näidendikataloogi "Choose Me! Like Me! Stage Me! Selection of Estonian Plays".

Näidendikogumikust leiab järgmiste näidendite ingliskeelsed tõlked: Ivar Põllu "Anne lahkub Annelinnast" (tõlkija Maarja Mänd), Piret Jaaksi "Siirderiitujad" (tõlkija Adam Cullen), Martin Alguse "Midagi tõelist" (tõlkija Adam Cullen), Jaan Tätte "Ristumine peateega ehk Lugu kuldsest kalakesest" (tõlkija Krista Kaer, toimetaja Arthur Kincaid) ja August Kitzbergi "Libahunt" (tõlkija Merike Lepasaar).

Kogumiku koostajad ja toimetajad on Heidi Aadma ja Liisi Aibel, keeletoimetajad Dan O'Connell ja Arthur Kincaid ning kujundaja Indrek Sirkel. Raamatu järelsõna kirjutas Sven Karja ja tõlkis Kaur Sinissaar.

Näidendikataloogi on koondatud annotatsioonide valik Eesti näidendite kohta, mis on juba tõestanud end rahvusvahelistel lavadel või siis omavad selleks väga suurt potentsiaali. Kataloog sisaldab 30 näidendi annotatsiooni, mis on omakorda jaotatud 10 teema vahel.

Kataloogis on esindatud Kai Aareleiu, Martin Alguse, Jim Ashilevi, Siret Campbelli, Piret Jaaksi, Merle Karusoo, Andrus Kivirähki, Urmas Lennuki, Katariina Libe, Mari-Liis Lille, Andres Noormetsa, Heneliis Nottoni, Siim Nurkliku, Mehis Pihla, Paavo Piigi, Aare Pilve, Priit Põldma, Reeli Reinausi, Paul-Eerik Rummo, Jaan Tätte, Andra Teede, Livia Ulmani ja Andris Feldmanise, Jaan Unduski ning Urmas Vadi näidendid.

Kõiki kataloogis tutvustatud näidendeid on võimalik QR-koodi abil tervikuna lugeda kas inglise, rootsi või soome keeles.