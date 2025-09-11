X!

Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi

Teater
Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi
Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi Autor/allikas: Eesti Teatri Agentuur
Teater

Göteborgi raamatumessi raames annab Eesti Teatri Agentuur välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku "Read Me, Love Me, Play Me! Five Estonian Plays from 1911 to 2020" ning näidendikataloogi "Choose Me! Like Me! Stage Me! Selection of Estonian Plays".

Näidendikogumikust leiab järgmiste näidendite ingliskeelsed tõlked: Ivar Põllu "Anne lahkub Annelinnast" (tõlkija Maarja Mänd), Piret Jaaksi "Siirderiitujad" (tõlkija Adam Cullen), Martin Alguse "Midagi tõelist" (tõlkija Adam Cullen), Jaan Tätte "Ristumine peateega ehk Lugu kuldsest kalakesest" (tõlkija Krista Kaer, toimetaja Arthur Kincaid) ja August Kitzbergi "Libahunt" (tõlkija Merike Lepasaar).

Kogumiku koostajad ja toimetajad on Heidi Aadma ja Liisi Aibel, keeletoimetajad Dan O'Connell ja Arthur Kincaid ning kujundaja Indrek Sirkel. Raamatu järelsõna kirjutas Sven Karja ja tõlkis Kaur Sinissaar.

Näidendikataloogi on koondatud annotatsioonide valik Eesti näidendite kohta, mis on juba tõestanud end rahvusvahelistel lavadel või siis omavad selleks väga suurt potentsiaali. Kataloog sisaldab 30 näidendi annotatsiooni, mis on omakorda jaotatud 10 teema vahel. 

Kataloogis on esindatud Kai Aareleiu, Martin Alguse, Jim Ashilevi, Siret Campbelli, Piret Jaaksi, Merle Karusoo, Andrus Kivirähki, Urmas Lennuki, Katariina Libe, Mari-Liis Lille, Andres Noormetsa, Heneliis Nottoni, Siim Nurkliku, Mehis Pihla, Paavo Piigi, Aare Pilve, Priit Põldma, Reeli Reinausi, Paul-Eerik Rummo, Jaan Tätte, Andra Teede, Livia Ulmani ja Andris Feldmanise, Jaan Unduski ning Urmas Vadi näidendid.

Kõiki kataloogis tutvustatud näidendeid on võimalik QR-koodi abil tervikuna lugeda kas inglise, rootsi või soome keeles.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:25

Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi

17:21

Eesti Kontserdi hooaja avavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse

12:56

Südalinna teatri uus hooaeg toob lavastusi Sveta Grigorjevalt, Kertu Moppelilt jt

12:38

Eestis valminud lühifilm "Kiievi tort" võitis Kiievi filmifestivalil parima Ukraina filmi auhinna

11:54

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

08:56

Pildid: Vano Allsalu avas Haus galeriis maalinäituse

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

VAT teatris esietendub Priit Pärna stsenaariumil põhinev "Tõusvad viiuldajad"

10.09

Ida-Virumaal käivad ülilühifilmide põnevusseriaali võtted

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

11:54

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

10.09

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

10.09

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

10.09

EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo