Luurel Varas avaldas uue lühialbumi "Putukas"

Värskel plaadil kuuleb nii pulseerivat deep house'i, troopilisemaid tuuleiile ning ka sügavamaid dub'i-laineid. Kõik albumi lood on kirjutanud ja produtseerinud Karl Silvar Alamaa (Luurel Varas).

Tänavu kevadel andis Luurel Varas plaadifirma Shelter alt välja albumi "Crank", samuti ilmus tal märtsis koos Laurel 2'ga projekti Vasall Club debüütalbum. Luurel Varas lõi kaasa ka Maria Kallastu tänavu ilmunud debüütplaadil "Digipalavik".