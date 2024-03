Tartu laulu- ja tantsupidu kutsub koguma oma vanavanemate lugusid

Algatuse eesmärk on kutsuda eestlasi kultuuripealinna tiitliaastal pidama oma esivanematega rohkem lähedasi vestlusi. Tartu tantsupidu kannab juhtmõtet "Juure juures", mis kasvas välja lapselapse ja vanavanema vahelisest suhtlusest. "On ülimalt oluline, et eri põlvkonnad hoiaksid kokku ja räägiks teineteisega. Meie üleskutse eesmärk on tuua Eesti peredesse rohkem ühtehoidmist ja südamest südamesse vestluseid. Lähedaste suhete hoidmine on meie püsima jäämise üks ellujäämise kunste," tõi välja tantsupeo kunstiline juht Kristel Maruste.

"Vanavanema hääle" jaoks tuleb telefoniga võimalikult müravabas keskkonnas salvestada vestlus esivanemaga ning esitada see läbi osalemisvormi. Vestluse sisu on iga pere enda otsustada. Märtsi jooksul esitatud heliklipid võivad kõlada ka 16. juunil Tartu tantsupeol.

Salvestused säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis, kus neid saavad edaspidi kuulata järeltulevad põlved. "Loodame, et mõte sellest, kuidas võime ka viiekümne ja saja aasta pärast oma esivanemate häält kuulda ja perepärimust hoida, innustab eestlasi üleskutsega kaasa tulema ning oma lugusid salvestama ja esitama," lisas Maruste.

Tartu 2024 laulu- ja tantsupidu toimub 16 kuni -22. juunini.