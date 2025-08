Triol Koikson_Tärn_Mölder ilmus uus album "All õhtutaeva"

Trio muusika on inspireeritud erinevatest meloodiatest – töötluste aluseks on lisaks rahvalauludele ka 20. sajandi eesti heliloojate ning tekstiautorite looming, samuti kaasaegne eesti pop-muusika. Seekord kõlavad albumil näiteks Vaiko Epliku/Peeter Volkonski tuntud pala "Moonaliisa", traditsionaal "Sink sale pro" kui ka Toivo Kurmeti lugu "Suve hääl".

"Uus album on poole tunni jagu enamasti kontsertidel läbiproovitud ja oma orgaanilisse "vakku" jõudnud lugudega järg eelmisele albumile. Ja ka vastus meie kuulajate küsimustele, et "millal siis ikkagi neid lugusid kodus kuulata saaks". Seekord tahtsime anda edasi kergust ja helgust, et pikendada veel seda suve lõppu ning sulanduda üheks saabuvate sumedate augustiõhtutega. Lisaks ümberhäälestatud coveritele, on seekord albumil ka üks Marie Underi tekstile loodud originaallugu," tutvustas albumi tausta Liisi Koikson.

Lood arranžeerisid Liisi Koikson, Marti Tärn, Sander Mölder, miksis Kaarel Tamra ning masterdas Tony Lindgren Rootsist.